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۳۲۰ پرس غذای گرم به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان در قالب پویش اطعام فاطمی در شهرستان برخوار بین خانواده محسنین وایتام توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس کمیته امداد شهرستان برخوار، هدف از این اقدام خداپسندانه با مشارکت یکی از حامیان نیکاندیش طرح اکرام ایتام و محسنین، را تکریم خانوادههای تحت حمایت بیان کرد.
رسول رحمتی افزود: در راستای ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری و گسترش سنت حسنه اطعام نیازمندان، پویش اطعام فاطمی همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار و در قالب این اقدام ارزشمند، ۳۲۰ پرس چلوکباب با کمک ۱۰۰ میلیون تومانی حامی نیکوکار تهیه و بین خانوادههای تحت حمایت طرح محسنین توزیع شد.
رئیس کمیته امداد شهرستان برخوار تاکید کرد: پویش «اطعام فاطمی» جلوهای از عشق و ارادت به سیره اهلبیت (ع) و فرهنگ والای انفاق و دستگیری از نیازمندان است و امیدواریم با استمرار مشارکت نیکوکاران، زمینه خدمترسانی شایستهتر به خانوادههای تحت حمایت و فرزندان معنوی حامیان فراهم شود.