به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس کمیته امداد شهرستان برخوار، هدف از این اقدام خداپسندانه با مشارکت یکی از حامیان نیک‌اندیش طرح اکرام ایتام و محسنین، را تکریم خانواده‌های تحت حمایت بیان کرد.

رسول رحمتی افزود: در راستای ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری و گسترش سنت حسنه اطعام نیازمندان، پویش اطعام فاطمی همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار و در قالب این اقدام ارزشمند، ۳۲۰ پرس چلوکباب با کمک ۱۰۰ میلیون تومانی حامی نیکوکار تهیه و بین خانواده‌های تحت حمایت طرح محسنین توزیع شد.

رئیس کمیته امداد شهرستان برخوار تاکید کرد: پویش «اطعام فاطمی» جلوه‌ای از عشق و ارادت به سیره اهل‌بیت (ع) و فرهنگ والای انفاق و دستگیری از نیازمندان است و امیدواریم با استمرار مشارکت نیکوکاران، زمینه خدمت‌رسانی شایسته‌تر به خانواده‌های تحت حمایت و فرزندان معنوی حامیان فراهم شود.