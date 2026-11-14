­مدیر ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل و اسقاط خودرو‌های فرسوده از استمرار اسقاط روزانه هزار و ۲۰۰ خودروی فرسوده خبر داد و گفت: از ابتدای سال تا امروز (۲۳ آبان ۱۴۰۵)، ۱۲۰ هزار خودروی فرسوده اسقاط شده است.

آقای محمدصادق حاتمی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، با اعلام این خبر، افزود: خروج این تعداد خودروی فرسوده از ناوگان حمل و نقل کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تغییری نداشته است.

مدیر ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل و اسقاط خودرو‌های فرسوده با بیان اینکه در ۶ ماهه نخست امسال به دلیل شرایط جنگی کشور، اسقاط فرسوده‌ها با روند کندی مواجه شده بود، ادامه داد: در نیمه نخست امسال حدود ۶۰ هزار خودروی فرسوده اسقاط شده است و از شهریور ماه با اصلاح آئین نامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، اسقاط روزانه ۳۴۰ دستگاه خودروی فرسوده به طور میانگین به هزار و ۲۰۰ دستگاه در روز رسیده است.

به گفته حاتمی اسقاط خودرو‌های فرسوده با رشد ۳۰۰ درصدی همراه بوده است، به طوری که بعضی از روز‌ها اسقاط خودرو‌های فرسوده به روزانه حدود ۲ هزار دستگاه می‌رسد، البته این تعداد اسقاط فرسوده‌ها در برخی روز‌ها به هزار دستگاه نیز کاهش یافت، اما به طور میانگین روزانه هزار و ۲۰۰ خودروی فرسوده از رده خارج می‌شود.

وی با بیان اینکه سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۰۵ هزار خودروی فرسوده اسقاط شده است، افزود: در صورت تداوم اسقاط فرسوده‌ها با همین روند، تا پایان سال تعداد ۲۵۰ هزار خودروی فرسوده از ناوگان حمل ونقل کشور خارج خواهند شد یعنی اسقاط امسال در مقایسه با سال گذشته ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت.

انباشت گواهی اسقاط خودرو‌های فرسوده در مراکز صفر شد

مدیر ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل و اسقاط خودرو‌های فرسوده از صفر شدن انباشت گواهی اسقاط خودرو‌های فرسوده خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۳۵۰ هزار خودروی فرسوده اسقاط شد که با بیشترین میزان انباشت گواهی اسقاط یعنی ۳۸۰ هزار گواهی مواجه شدیم، این در حالی است که بر اساس آئین نامه قبلی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، نیاز به گواهی اسقاط سالانه ۳۰۰ هزار گواهی اسقاط بود.

به گفته حاتمی در حال حاضر تعداد محدودی گواهی اسقاط برای متوقف نشدن شماره گذاری خودرو‌های تولیدی، انباشت شده است، البته جهش روزانه اسقاط خودرو‌های فرسوده صرفا اصلاح آئین نامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو نبوده است بلکه میزان مصرف گواهی اسقاط توسط خودروسازان و واردکنندگان خودرو افزایش یافت و در حال حاضر انباشت گواهی اسقاط مراکز اسقاط خودرو‌های فرسوده به صفر رسیده است و همین امر موجب بازگشت سرمایه به این مراکز و افزایش اسقاط خودرو شده است.