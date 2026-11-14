به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز کرمانشاه، در جریان بازدید مدیرکل زندان‌های استان، دادستان و مسئولان انجمن از زندان پاوه و بررسی درخواست‌های زندانیان، با موافقت دادستان، ۷ زندانی واجد شرایط از طریق مرخصی منتهی به آزادی، به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند و با اعطای پنج روز مرخصی به تعدادی دیگر از زندانیان نیز موافقت شد.

همچنین در آیینی با حضور ماموستا قادری امام جمعه پاوه، فرماندار، مسئولان قضایی و اجرایی استان و شهرستان در پاوه، از خانواده‌ها و فرزندان زندانیان نیازمند اورامانات حمایت شد.

در این مراسم، ۷۰ دست کاپشن، بسته‌های معیشتی و کارت‌های هدیه به ارزش مجموع ۴ میلیارد ریال میان خانواده‌های تحت پوشش انجمن حمایت زندانیان پاوه و اورامانات توزیع شد.







