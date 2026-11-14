در پی هفت حادثه در ۲۴ ساعت گذشته در استان اصفهان، نیرو‌های جمعیت هلال احمر به ۱۶ حادثه دیده امدادرسانی کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان گفت: نیرو‌های امدادی این جمعیت در این مدت در مجموع به حادثه دیدگان هفت حادثه در استان امدادرسانی کردند.

محسن مومنی افزود: از مجموع حوادث ثبت‌شده، سه مورد مربوط به حوادث جاده‌ای، سه مورد خدمات حضوری و یک مورد نیز مربوط به فوریت‌های پزشکی بود.

وی گفت: در این حوادث در مجموع به ۱۶ نفر حادثه دیده تصادف جاده‌ای، فوریت‌های پزشکی و خدمات امدادی حضوری امدادرسانی شد.

مومنی با اشاره به مشارکت پایگاه‌های امدادی در این عملیات‌ها افزود: نیرو‌های پایگاه‌های مهیار شهرضا، کرکس نطنز، پشته سمیرم، وادی بادرود، امین‌آباد شهرضا، مهربین خمینی‌شهر و قلعه آقاباشی لنجان در عملیات‌های امدادی حضور و مشارکت داشتند.