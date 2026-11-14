رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری دختری خبر داد که به گفته پلیس، با همدستی یک پسر در قتل پدر خود در تهرانپارس نقش داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ اصغر خدایی اظهار کرد: پس از اعلام خبر وقوع قتل در یکی از مجتمع‌های مسکونی تهرانپارس، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی و تیم بررسی صحنه جرم در محل حاضر شدند.

به گفته وی، جسد مردی که در حوزه املاک فعالیت داشت، در اتاق خواب کشف شد و بررسی‌های اولیه نشان می‌داد او بر اثر اصابت گلوله جان باخته است. در محل نیز پوکه‌های سلاح جنگی کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود: در بررسی‌های اولیه، نشانه‌ای از ورود اجباری یا سرقت از منزل مشاهده نشد. با این حال، اظهارات همسایه‌ها درباره شنیدن صدای تیراندازی و مشاهده افراد ناشناس در محوطه مجتمع، در کنار سایر سرنخ‌ها، مورد بررسی قرار گرفت.

خدایی ادامه داد: بررسی‌های کارآگاهان درباره روابط خانوادگی مقتول و شواهد به‌دست‌آمده، به شناسایی دختر خانواده به‌عنوان یکی از مظنونان منجر شد. این زن پس از دستگیری، در جریان تحقیقات به همدستی با دوست‌پسرش در طراحی و اجرای نقشه قتل اعتراف کرد.

به گفته رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، متهم مدعی شده است اختلاف با پدرش بر سر موضوعاتی از جمله ادامه تحصیل، ازدواج و رفت‌وآمدها، انگیزه او برای این اقدام بوده است. او همچنین در اظهارات خود گفته است با خارج کردن مادرش از خانه، زمینه ورود همدستش به آپارتمان را فراهم کرده است.

خدایی گفت: در ادامه تحقیقات، مرد جوان شناسایی و در محدوده خاوران دستگیر شد. این متهم نیز پس از مواجهه با مستندات پلیس، به مشارکت در قتل با همدستی دختر مقتول اعتراف کرد.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود: سلاح مورد استفاده در این جنایت کشف شده و برای بررسی‌های تخصصی به مرکز تشخیص هویت ارسال شده است. هر دو متهم با اتهام مشارکت در قتل عمد و با قرار بازداشت موقت در اختیار کارآگاهان قرار دارند و تحقیقات پرونده ادامه دارد.