به همت اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر طرح قرآنی «هر صفحه، یک آیه» ویژه‌ی امامان محله بوشهر در ۳۰ مسجد منتخب این استان برگزار می‌شود.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، جلسه توجیهی طرح قرآنی «هر صفحه، یک آیه» ویژه امامان محله در نشست فصلی روحانیون در شهر خورموج برگزار شد.

رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر در این جلسه توجیهی گفت: همزمان با سراسر کشور طرح هر صفحه، یک آیه در ۳۰ مسجد منتخب استان بوشهر از اول آذر ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

جواد احمدی منفرد ادامه داد: این طرح روزانه در مساجد منتخب برگزار شده و در هر روز یک فراز از صفحه تلاوت و تدبر شده و مورد تبیین قرار می‌گیرد و عهد عملی نیز از سوی اصحاب مسجد اجرا خواهد شد.

وی در این جلسه به تشریح چگونگی ثبت نام مساجد در پیوند مورد نظر، نحوه اجرای طرح در مساجد و تهیه مصحف زندگی با آیه‌ها پرداخت.