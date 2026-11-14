مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به کاهش ظرفیت تولید و پالایش گاز کشور در پی حوادث دوران جنگ، از ادامه ناترازی امسال گاز خبر داد و بر ضرورت مدیریت مصرف در بخش خانگی، تجاری و اداری تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سعید پاک سرشت در برنامه روی خط خبر شبکه خبر با موضوع تامین پایدار گازدر فصل زمستان و راهکار‌های مصرف بهینه، گفت:مصرف روزانه گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جز به حدود ۵۰۰ میلیون مترمکعب رسیده و تولید روزانه کشور نیز حدود ۷۷۰ تا ۷۸۰ میلیون مترمکعب است.

او با تشریح آخرین وضعیت تولید و مصرف گاز کشور افزود: در پی حوادث دوران جنگ، ظرفیت پالایش گاز کشور روزانه حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب کاهش یافت که با تلاش شبانه‌روزی کارکنان صنعت گاز، حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب از این ظرفیت به مدار بازگشت؛ با این حال، بخشی از کاهش ظرفیت همچنان جبران نشده و به ناترازی سال‌های گذشته اضافه شده است.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه حدود ۲۵ درصد از ظرفیت گاز کشور تحت تأثیر این حوادث قرار گرفته بود، گفت: با وجود بازگشت بخشی از ظرفیت، شرایط امسال در مقایسه با پارسال دشوارتر است و مدیریت مصرف باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

پاک سرشت درباره میزان تولید و مصرف گاز افزود: هم اکنون روزانه حدود ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جز مصرف می‌شود. میزان تولید روزانه نیز حدود ۷۷۰ تا ۷۸۰ میلیون مترمکعب است؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه پارسال حدود ۸۶۰ میلیون مترمکعب بود.

وی با تأکید بر اینکه بخش عمده تولید گاز کشور به مصارف خانگی، تجاری و صنایع جز اختصاص پیدا می‌کند، ادامه داد: میزان مصرف به شرایط اقلیمی و دمای هوا وابسته است و با آغاز سرمای زودرس، مصرف گاز در ماه‌های ابتدایی پاییز نیز افزایش پیدا می‌کند.

قطع گاز ساختمان‌های دولتی پرمصرف

این مقام مسئول با اشاره به تشدید نظارت بر مصرف گاز در سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی گفت: پایش مصرف در ادارات دولتی با جدیت در حال انجام است و همکاران شرکت ملی گاز، دمای ساختمان‌ها و اماکن دولتی را به‌صورت مستمر رصد می‌کنند.

پاک سرشت افزود: در صورت رعایت نکردن دمای تعیین‌شده و خارج شدن مصرف از محدوده مجاز، گاز ساختمان متخلف قطع می‌شود.

بر اساس اعلام مطرح‌شده در این گفت‌و‌گو، گاز بیش از هزار ساختمان دولتی به علت رعایت نکردن ضوابط مصرف، از جمله تنظیم نکردن دمای رفاه و روشن ماندن سیستم‌های گرمایشی در روز‌های تعطیل، قطع شده است.

تعرفه مشترکان پرمصرف تا ۱۰۰ برابر افزایش می‌یابد

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی گاز ایران درباره نحوه برخورد با مشترکان پرمصرف خانگی گفت: مدیریت مصرف از دو مسیر سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی دنبال می‌شود. در بخش تعرفه‌گذاری، مشترکانی که بیش از الگوی تعیین‌شده مصرف می‌کنند، با افزایش هزینه گازب‌ها مواجه خواهند شد.

پاک سرشت با اشاره به اجرای نظام جدید تعرفه‌گذاری از ابتدای مهر پارسال گفت: الگوی مصرف گاز برای هر شهر با توجه به سابقه مصرف پنج سال گذشته همان شهر تعیین می‌شود و این الگو در ماه‌های مختلف نیز متفاوت است؛ بنابراین نمی‌توان یک عدد ثابت را برای تمام شهر‌ها و ماه‌های سال اعلام کرد.

وی افزود: حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد مشترکان در محدوده الگوی مصرف قرار دارند و در گروه مشترکان خوش‌مصرف یا پله اول محسوب می‌شوند؛ در مقابل، حدود دو درصد مشترکان در پله چهارم، یعنی بالاترین سطح مصرف، قرار دارند.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی گاز ایران گفت: تعرفه گاز در پله چهارم حدود ۱۰۰ برابر تعرفه پله اول است و مشترکان متناسب با میزان مصرف خود، هزینه بیشتری پرداخت می‌کنند.

پاک سرشت همچنین با اشاره به جزئیات قبوض گاز گفت: اطلاعات مربوط به پله مصرف، میزان گازب‌ها و تعرفه هر پله در قبوض مشترکان درج می‌شود. همچنین ابزاری برای پیش‌بینی هزینه قبض دوره‌های آینده در اختیار مشترکان قرار گرفته است تا با توجه به روند مصرف خود، بتوانند مبلغ تقریبی قبض بعدی را برآورد کنند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره میزان تعرفه‌ها نیز اعلام کرد: نرخ گاز برای مشترکان پله اول ۳۰۵ تومان و برای مشترکان پله چهارم ۳۰ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب است.

اجرای طرح‌های بزرگ بهینه‌سازی مصرف انرژی

در ادامه این گفت‌و‌گو، معاون فنی و مهندسی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی با اشاره به اجرای طرح‌های مختلف در بازار بهینه‌سازی انرژی گفت: تاکنون بیش از ۱۵۰ مگاوات کاهش توان مصرفی در قالب طرح‌های بهینه‌سازی محقق شده و بخش عمده‌ای از صرفه‌جویی‌های ایجادشده نیز در قالب گواهی صرفه‌جویی ثبت می‌شود.

علیرضا پرنده مطلق حدود ۲۵ مگاوات از آن ۱۵۰ مگاوات مربوط به بزرگترین طرح بهینه سازی است. یکی از طرح‌های مهم این حوزه را تعویض کولر‌های گاز قدیمی با کولر‌های هوشمند و پربازده در مناطق پرمصرف جنوبی کشور عنوان کرد و افزود: در این طرح، تعویض حدود ۱۰۵ هزار کولر پیش‌بینی شده و تاکنون بیش از ۱۵ هزار دستگاه کولر جایگزین شده است.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری این طرح از سوی سرمایه‌گذاران انجام می‌شود، گفت: کنتور‌های قدیمی با تجهیزات جدید و پربازده جایگزین می‌شوند و میزان صرفه‌جویی حاصل از اجرای طرح، مبنای صدور گواهی صرفه‌جویی برای سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. این گواهی‌ها در بازار بهینه‌سازی انرژی دارای ارزش اقتصادی هستند.

معاون فنی و مهندسی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی افزود: در برنامه توسعه این طرح، تعویض ۵۵۰ هزار کولردر استان‌های دارای مصرف بالاتر، از جمله هرمزگان، خوزستان و بخش‌هایی از استان فارس، پیش‌بینی شده است.

پرنده مطلق همچنین از شناسایی ۷۴ مصوبه برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی خبر داد و گفت:سه طرح مربوط به کولر گازی است و مجموع ظرفیت صرفه‌جویی پیش‌بینی‌شده در این طرح‌ها حدود هزار و ۶۰۰ مگاوات است که قرار است تا سال ۱۴۰۷ محقق شود.

وی درباره زمان‌بندی اجرای طرح‌ها نیز افزود: فقط یک طرح کولر گازی اجرایی شده است و بقیه در مرحله تأمین تجهیزات قرار دارند. اگرچه تأمین و انتقال کالا با تأخیر‌هایی مواجه شده، اما برنامه‌ریزی برای جبران این تأخیر‌ها و تکمیل طرح‌ها تا پایان سال ۱۴۰۷ ادامه دارد.

شرکت‌های کارور؛ راهکاری برای کاهش مصرف بدون هزینه مشترکان

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی گاز ایران در ادامه با اشاره به نقش شرکت‌های کارور گاز در مدیریت مصرف گفت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های امسال، توسعه فعالیت شرکت‌های کارور است که از بخش خصوصی هستند و با اجرای اقدامات اصلاحی و بهینه‌سازی در ساختمان‌های مسکونی، تجاری و اداری، زمینه کاهش مصرف گاز را بدون تحمیل هزینه به مشترکان فراهم می‌کنند.

سعید پاک سرشت افزود: شرکت‌های کارور در ازای صرفه‌جویی محقق‌شده، گواهی صرفه‌جویی دریافت می‌کنند و با عرضه این گواهی‌ها در بازار بهینه‌سازی انرژی، منافع اقتصادی به دست می‌آورند. در مقابل، مشترکان نیز از کاهش مصرف و هزینه قبض گاز خود بهره‌مند می‌شوند.

وی با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ شرکت کارور در استان‌های مختلف کشور فعالیت دارند، گفت: در حال حاضر تعداد مشترکان متصل به این شرکت‌ها کمتر از یک میلیون نفر است، اما هدف‌گذاری شده است که این تعداد امسال به حدود پنج میلیون مشترک برسد.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی گاز ایرانا فزود: شرکت‌های کارور از طریق مراجعه حضوری و ارتباطات دیگر با مشترکان تماس می‌گیرند و علاوه بر اجرای اقدامات بهینه‌سازی بدون هزینه، برخی از آنها برای تشویق مشترکان به صرفه‌جویی، پاداش نقدی یا تجهیزات کم‌مصرف در نظر می‌گیرند.

پاک سرشت درباره نحوه دسترسی مردم به این شرکت‌ها نیز گفت: مشترکان می‌توانند از طریق نشانی اینترنتی `my.nigc.ir` شرکت‌های کارور مورد تأیید شرکت ملی گاز ایران را شناسایی و با آنها ارتباط برقرار کنند. همچنین قرار است در همین هفته پلتفرم جدیدی برای مشاهده مشخصات شرکت‌های کارور، بررسی نحوه عملکرد و ثبت اطلاعات مشترکان راه‌اندازی شود.

تعویض ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار بخاری فرسوده در دستورکار

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به برنامه جایگزینی بخاری‌های فرسوده گفت: بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، شرکت ملی گاز ایران موظف به جایگزینی چهار میلیون و یکصدهزار دستگاه بخاری سنتی و فرسوده با بخاری‌های راندمان بالا است.

پاک سرشت افزود: اجرای این طرح از پارسال سرعت گرفته و تاکنون حدود ۳۰۰ هزار دستگاه بخاری تعویض شده است.

به گفته وی، چندین شرکت داخلی در حال تولید بخاری‌های پربازده با درجه انرژی A هستند که راندمان آنها حدود ۸۵ درصد است و جایگزینی این تجهیزات می‌تواند نقش مؤثری در کاهش مصرف گاز در فصل زمستان داشته باشد.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی گاز ایرانهمچنین تأکید کرد که بخشی از فرآیند جایگزینی بخاری‌ها از طریق شرکت‌های کارور و بدون دریافت هزینه از مشترکان انجام می‌شود.

راهکار‌های ساده برای عبور از زمستان

سعید پاک سرشتدر پایان این گفت‌و‌گو با تأکید بر نقش مردم در مدیریت مصرف گاز اظهار کرد: پوشیدن لباس گرم در روز‌های سرد، تنظیم دمای محیط، بستن دریچه‌های کولر و استفاده صحیح از وسایل گرمایشی از جمله اقداماتی است که مشترکان می‌توانند برای کاهش مصرف انجام دهند.

او با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در طرح‌های بهینه‌سازی افزود: همکاری مشترکان با شرکت‌های کارور و جایگزینی تجهیزات فرسوده با وسایل گرمایشی پربازده می‌تواند به کاهش مصرف و عبور مطمئن‌تر از فصل سرد کمک کند.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اینکه استان‌های شمالی کشور در انتهای زنجیره انتقال و توزیع گاز قرار دارند، گفت: تأمین پایدار گاز این مناطق در زمستان پیش‌رو از موضوعات مورد توجه شرکت ملی گاز است و برای کاهش مشکلات احتمالی، اقدامات مختلفی از جمله ذخیره‌سازی سوخت جایگزین در دستور کار قرار گرفته است.

پاک سرشت با بیان اینکه مدیریت مصرف در شرایط فعلی اهمیت ویژه‌ای دارد، افزود: عبور از زمستان نیازمند همکاری و همدلی همه مشترکان است و هر میزان صرفه‌جویی در مصرف گاز می‌تواند به تأمین پایدار انرژی برای سایر بخش‌ها و مناطق کشور، به‌ویژه استان‌های شمالی و مناطق انتهایی شبکه گازرسانی، کمک کند.