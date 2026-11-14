نگاهی به برنامه‌های رادیو و تلویزیون در خبر‌های رسانه

نگاهی به برنامه‌های رادیو و تلویزیون در خبر‌های رسانه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، این اثر درباره رویداد‌های محاصره تبریز در دوران مشروطه است.

مجموعه مستند «چهارفصلِ زندگی» شنبه هر هفته ساعت ۲۲ با کیفیت ۴k از شبکه فراتر پخش می‌شود.

این مستند، تصویری از طبیعت چهارفصلِ ایران است.

شبکه یک پخش مجموعه تلویزیونی «امیدوارها» را فردا ساعت ۲۲ آغاز می کند.

ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و معماری شهر یزد محور این مجموعه است که روز‌های فرد پخش می‌شود.

«یک سیاره بی‌نقص» چهارشنبه هر هفته ساعت ۲۱ از شبکه مستند پخش می‌شود.

ویژگی‌های سیاره زمین و عواملی که شرایط لازم برای شکل‌گیری و تداوم حیات را فراهم کرده‌اند در این مستند بررسی می‌شود.