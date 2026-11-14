به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان، یوسف محمدی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مشگین‌شهر گفت: روز گذشته، در پی گزارش مردمی مبنی بر گرفتار شدن یک قلاده خرس قهوه‌ای بالغ درون یک استخر آب کشاورزی در مسیر بین شهر النی و روستای ساربانلار، بلافاصله محیط‌بانان اداره حفاظت محیط زیست مشگین‌شهر در محل حاضر شدند.

محمدی افزود: با همکاری و دستورات دادستان، نیرو‌های آتش‌نشانی شهرستان، عوامل شهرداری شهر النی و اهالی منطقه، عملیات نجات خرس با موفقیت انجام شد.

وی اظهار کرد: این خرس بدون هیچ‌گونه آسیب و بدون نیاز به عملیات بیهوشی از داخل استخر نجات یافت و دو توله خرس نیز که در اطراف استخر سرگردان بودند، پس از نجات مادر، همراه با خرس بالغ به زیستگاه طبیعی خود بازگردانده شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مشگین‌شهر از همکاری نیرو‌های آتش‌نشانی، شهرداری و اهالی منطقه در این عملیات قدردانی کرد و گفت: گزارش سریع مردم در مواجهه با موارد مشابه، نقش مهمی در حفاظت از حیات وحش و جلوگیری از آسیب به گونه‌های ارزشمند دارد.