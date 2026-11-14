رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از اضافه شدن قابلیت تعیین رمز شخصی به سامانه ثنا خبر داد؛ امکانی که به کاربران اجازه می‌دهد هنگام ثبت‌نام، رمز دلخواه خود را جایگزین رمز پیامکی سامانه کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، در صفحه شخصی خود در فضای مجازی از اضافه شدن قابلیت تعیین رمز شخصی به سامانه ثنا خبر داد.

بر اساس این قابلیت جدید، متقاضیان از این پس می‌توانند در فرآیند ثبت‌نام در سامانه ثنا، به‌جای دریافت رمز شخصی از طریق پیامک، رمز دلخواه خود را انتخاب و ثبت کنند.

این امکان با هدف تسهیل فرآیند احراز هویت و فراهم کردن دسترسی آسان‌تر شهروندان به خدمات قضایی راه‌اندازی شده است.