رئیس پلیس فتا خوزستان نسبت به شناسایی شبکه کلاهبرداری پانزی در استان هشدار داد و از شهروندان خواست در این شبکه‌ها سرمایه گذاری نکنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ حجت اله بهمنی با اشاره به روش‌های جدید کلاهبرداری‌های سایبری اظهار کرد: طرح پانزی نوعی کلاهبرداری مالی است که در آن خبری از سرمایه‌گذاری واقعی یا سودآوری پایدار نیست و پرداخت سود‌ها تنها با ورود سرمایه‌گذاران جدید ادامه پیدا می‌کند.

وی افزود: در استان خوزستان نیز یک شبکه به نام لاین‌موزیک که تعداد بالایی نیز عضوگیری کرده، توسط پلیس فتا شناسایی شده است؛ روش این شبکه گوش دادن موزیک و دریافت سود است که چنین درآمدزایی به هیچ وجه منطقی نیست و یک روش کلاهبرداری است.

رئیس پلیس فتا خوزستان تصریح کرد: در این روش کلاهبرداری از افراد با وعده سودآوری، هزینه‌هایی برای عضوگیری دریافت می‌شود و پس از آن به بهانه‌های مختلفی از جمله هک شدن صرافی بایننس (صرافی بین المللی رمزارز آنلاین)، سرمایه اعضای شبکه را به خطر می‌اندازد.

وی بیان کرد: همچنین این شبکه کلاهبرداری از شهروندان عضو درخواست کرده است که برای بازگشت مبالغ پرداخت شده، باید مقداری هزینه مجدد به حساب کاربری این شبکه واریز گردد که بعضا افرادی در این دام گرفتار می‌شوند.

سرهنگ بهمنی تاکید کرد: از مردم تقاضا داریم از سرمایه‌گذاری در این گونه سایت‌ها و نرم افزار‌ها که سود‌های نامتعارف پرداخت کرده و هیچگونه نمایندگی در کشور ندارند، جدا خودداری کنند.

طرح پانزی (Ponzi scheme) یک نوع کلاهبرداری رایج است که با یک سرمایه گذاری متقلبانه، وعده بازدهی بالا و کم خطر (یا بدون ریسک) را به افراد وعده می‌دهد. در این روش، ابتدا سرمایه تعدادی از سرمایه گذاران، جذب طرح پانزی شده و سرمایه سرمایه‌گذاران بعدی به عنوان سود سرمایه گذاران اولیه پرداخت می‌شود.

این طرح بر اساس فریب است و در نهایت زمانی که سرمایه‌گذاران جدید کافی برای پرداخت سود به سرمایه‌گذاران قبلی وجود نداشته باشد، سقوط می‌کند و منجر به ضرر‌های مالی قابل‌توجهی برای افراد درگیر می‌شود.