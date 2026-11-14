نمایشگاه پنج‌روزه «فاطمیه» با هدف معرفی ابعاد مختلف زندگی، سیره و شخصیت والای حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، در شهر لکهنو هند برگزار شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نمایشگاه پنج‌روزه «فاطمیه» در لکهنو هند، با معرفی جلوه‌های گوناگون زندگی و سیره حضرت زهرا (سلام الله علیها)، فرصتی برای آشنایی بیشتر نسل جوان و اقشار مختلف جامعه با سبک زندگی و شخصیت آن بانوی بزرگ فراهم کرد.

این نمایشگاه به همت «مؤسسه تعلیم و تربیت» در حسینیه حسین‌آباد لکهنو برپا شد و طی آن، بخش‌های مختلفی از زندگی پربرکت حضرت زهرا (س)، از جمله زندگی خانوادگی، ساده‌زیستی، اخلاق و رفتار، عبادت، ایثار و مسئولیت‌های اجتماعی ایشان، در قالب تصاویر و بازسازی صحنه‌های تاریخی به نمایش درآمد.

شعار محوری این نمایشگاه «ای مردم! بشناسید؛ من فاطمه هستم» بود و معرفی شخصیت حقیقی، جایگاه معنوی و ابعاد گوناگون حیات طیبه حضرت زهرا (س) به‌عنوان هدف اصلی آن دنبال می‌شد.

در بخش‌های مختلف نمایشگاه، صحنه‌هایی از زندگی آن حضرت، وسایل ساده منزل، شیوه زندگی و رویداد‌های تاریخی مرتبط با ایشان به نمایش گذاشته شده بود تا بازدیدکنندگان، افزون بر آشنایی با اطلاعات تاریخی، با جنبه‌های عملی سیره و سبک زندگی آن بانوی بزرگ اسلام نیز آشنا شوند.

حجت‌الاسلام محمد میاں عابدی، مسئول برگزاری این نمایشگاه، با اشاره به اهمیت معرفی شخصیت حضرت زهرا (س) اظهار داشت: زندگی آن حضرت صرفاً بخشی از تاریخ نیست، بلکه الگویی جامع برای تمام انسان‌ها، به‌ویژه زنان، به شمار می‌رود.

وی افزود: تلاش ما بر این است که سیره حضرت زهرا (سلام الله علیها) را از محدوده کتاب‌ها و سخنرانی‌ها فراتر ببریم و با استفاده از تصاویر و بازسازی جلوه‌های مختلف زندگی ایشان، این سیره را به شکلی ملموس در معرض دید عموم قرار دهیم تا نسل جدید، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، شناخت عمیق‌تری از ابعاد گوناگون زندگی آن حضرت پیدا کنند.

این نمایشگاه پنج‌روزه، علاوه بر مسلمانان، میزبان شماری از پیروان ادیان دیگر نیز بود؛ موضوعی که بر ظرفیت سیره حضرت فاطمه زهرا (س) برای انتقال پیام‌های فراگیر انسانی و اخلاقی به فراتر از مرز‌های مذهبی تأکید دارد.