به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون گفت: کشت گندم در بیش از ۳۵ هزار هکتار زمین‌های آبی و دیم در این شهرستان آغاز شده است و پیش بینی می‌شود امسال ۹ هزار و ۱۸۰ هکتار از زمین‌های آبی و ۲۶ هزار و ۳۷ هکتار از زمین‌های دیم به کشت گندم اختصاص یابد.

فرهمند آقایی افزود: تاکنون هزار تن بذر گندم دیم و ۲۴۰ تن بذر گندم آبی در کازرون توزیع شده است و تا پایان فصل کشت، روند توزیع بذر بر اساس تقاضای کشاورزان ادامه خواهد داشت.

وی گفت: ساورز، آبان و دهدشت (گندم دوروم) و پایا، کبیر، قابوس و کریم (گندم معمولی) و رقم سارنگ برای کشت گندم آبی از ارقامی است که در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

آقایی بیان کرد: بذور توزیع شده علاوه بر تامین از شرکت‌های تولید بذر داخل استان از استان‌های کهکیلویه و بویر احمد و لرستان هم دریافت می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون گفت: رعایت تقویم کشت، استفاده از بذور اصلاح شده و تغذیه اصولی مزارع از عوامل مؤثر در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصول خواهد بود.

شهرستان کازرون در جنوب غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.