به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، مهدیه قافله‌باشی در نشست خبری به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، با اشاره به شعار سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب با عنوان «با کتاب گفت‌و‌گو کنیم»، اظهار کرد: در این هفته ۲۷۰ برنامه فرهنگی در سطح استان برگزار می‌شود که دومین جایزه ملی همخوان، میثاق با شهدا، برنامه‌های ویژه نابینایان، برپایی میز کتاب در کتابخانه‌ها و آیین گرامیداشت روز کتاب و کتابخوانی از جمله آنهاست.

وی با اشاره به توسعه خدمات کتابخانه‌های عمومی استان افزود: در حال حاضر ۷۵ نقطه خدمت‌رسانی کتابخانه‌ای در استان فعال است که با تحویل یک دستگاه کتابخانه سیار جدید به شهرستان بوئین‌زهرا در هفته کتاب، ۱۰ نقطه دیگر به این ظرفیت اضافه می‌شود و تعداد نقاط خدمت به ۸۵ نقطه خواهد رسید.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان ادامه داد: در صورت تأمین اعتبار برای دو دستگاه کتابخانه سیار دیگر، امکان افزایش نقاط خدمت‌رسانی کتابخانه‌های استان به ۱۰۰ نقطه تا پایان سال فراهم می‌شود.

قافله‌باشی با بیان اینکه در یک سال گذشته حدود سه هزار برنامه فرهنگی در کتابخانه‌های عمومی استان برگزار شده است، گفت: نشست‌های معرفی و نقد کتاب، محافل ادبی، مسابقات کتابخوانی، قصه‌گویی، کارگاه‌های خلاقیت کودکان و نوجوانان و برنامه‌های فرهنگی در مدارس، روستا‌ها و مناطق کم‌برخوردار از جمله این فعالیت‌ها بوده است.

وی همچنین با اشاره به فعالیت کتابخانه‌های سیار در مناطق مختلف استان اظهار کرد: این کتابخانه‌ها علاوه بر روستا‌های دورافتاده، در تجمعات مردمی و موکب‌های شبانه نیز حضور داشتند و خدمات کتابخوانی را به شش شهرستان استان گسترش دادند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان قزوین درباره وضعیت منابع و اعضای کتابخانه‌ها نیز گفت: در حال حاضر ۳۳ هزار و ۷۰۰ عضو فعال و بیش از ۹۳۳ هزار نسخه کتاب و منبع در کتابخانه‌های استان وجود دارد و مجموع زیربنای کتابخانه‌ها به بیش از ۲۳ هزار مترمربع می‌رسد.

قافله‌باشی با اشاره به وضعیت کتابخانه‌های نهادی و مشارکتی استان افزود: از مجموع ۷۵ نقطه خدمت‌رسانی، ۴۳ کتابخانه نهادی و ۱۷ کتابخانه مشارکتی هستند و یک کتابخانه سیار نیز به ۱۰ نقطه خدمت‌رسانی می‌کند.

وی با اشاره به استقبال مردم از کتابخانه شهدای قشلاق بیان کرد: از زمان افتتاح این کتابخانه در پنجم شهریورماه امسال تاکنون، بیش از هزار نفر به آن مراجعه کرده‌اند و ۲۱۰ نفر نیز به عضویت فعال آن درآمده‌اند.

قافله‌باشی در بخش دیگری از سخنانش به کمبود فضای مطالعه در شهر قزوین اشاره کرد و گفت: با وجود فعالیت سالن‌های مطالعه کتابخانه امام خمینی و سایر کتابخانه‌ها، همچنان تقاضا برای استفاده از این فضا‌ها بالاست.

وی افزود: در حال حاضر ۶ سالن مطالعه دارای مجوز در استان فعالیت می‌کنند و ۱۲ سالن دیگر نیز مراحل دریافت مجوز را طی می‌کنند که با راه‌اندازی آنها حدود ۵۰۰ صندلی به ظرفیت فضا‌های مطالعاتی استان اضافه خواهد شد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان قزوین در پایان با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های کتابخانه‌ای و گسترش عدالت فرهنگی خاطرنشان کرد: استان قزوین همچنان فاقد کتابخانه مرکزی استانی است و ایجاد این زیرساخت از اولویت‌های مجموعه کتابخانه‌های عمومی استان به شمار می‌رود.