سخنگوی سازمان غذا و دارو بر ضرورت توسعه مشارکت عمومی در نظارت بر بازار فرآورده‌های سلامت‌محور، خواستار تبدیل سامانه تیتک به یکی از نرم افزار های کاربردی و روزمره تلفن همراه خانواده‌ها شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر محمد هاشمی ضمن تأکید بر ضرورت توسعه مشارکت عمومی در نظارت بر بازار فرآورده‌های سلامت‌محور، گفت: همان‌طور که امروز اپلیکیشن‌هایی مانند اسنپ، دیوار، دیجی‌کالا و همراه‌بانک‌ها به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شده‌اند، لازم است سامانه تیتک نیز جایگاه خود را در سبد ابزار‌های دیجیتال شهروندان پیدا کند؛ چراکه سلامت نیز به اندازه خرید، حمل‌ونقل و خدمات بانکی به ابزار‌های هوشمند و در دسترس نیاز دارد.

وی با بیان اینکه فناوری‌های دیجیتال صرفاً ابزا‌هایی برای تسهیل خدمات روزمره نیستند، بلکه می‌توانند الگوی تعامل مردم با نهاد‌های حاکمیتی را نیز تغییر دهند، اظهار کرد: یکی از تحولات مهم در حکمرانی دیجیتال، حرکت از نظارت متمرکز و سازمان‌محور به سمت نظارت مشارکتی و داده‌محور است. در این الگو، شهروندان صرفاً مصرف‌کننده خدمات نیستند، بلکه می‌توانند در کنار نهاد‌های مسئول، در شناسایی مسائل، انتقال اطلاعات و ارتقای شفافیت بازار نقش‌آفرینی کنند.

هاشمی افزود: سامانه تیتک از این منظر ظرفیت مهمی برای توسعه مشارکت شهروندان در نظام نظارت بر فرآورده‌های سلامت‌محور دارد. مردم می‌توانند با استفاده از قابلیت‌های این سامانه، اطلاعات و اصالت فرآورده‌های مشمول را استعلام کنند و در صورت مشاهده مغایرت یا موارد مشکوک، از مسیر‌های پیش‌بینی‌شده موضوع را گزارش دهند. به این ترتیب، نظارت بر بازار از یک فرایند صرفاً اداری و سازمانی فاصله می‌گیرد و به یک مسئولیت اجتماعی و مشارکتی نزدیک می‌شود.

تیتک باید از یک سامانه تخصصی به یک ابزار روزمره شهروندان تبدیل شود

سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به تجربه موفق پلتفرم‌های دیجیتال در تبدیل خدمات پیچیده به تجربه‌های ساده و قابل استفاده برای عموم مردم، گفت: یکی از اصول مهم در اکوسیستم استارتاپی این است که موفقیت یک محصول دیجیتال صرفاً با تعداد قابلیت‌ها یا میزان پیچیدگی فنی آن سنجیده نمی‌شود؛ بلکه میزان حل مسئله واقعی کاربران، سهولت استفاده، اعتمادپذیری و تداوم استفاده از آن اهمیت دارد.

وی ادامه داد: برای مثال، اسنپ دسترسی به خدمات حمل‌ونقل را ساده کرده، دیجی‌کالا امکان جست‌و‌جو و مقایسه کالا را توسعه داده و همراه‌بانک‌ها بسیاری از خدمات مالی را در دسترس مردم قرار داده‌اند. تیتک نیز می‌تواند همین نقش را در حوزه سلامت ایفا کند و دسترسی شهروندان به اطلاعات مرتبط با اصالت و رهگیری فرآورده‌های سلامت‌محور را تسهیل کند. بنابراین، مسئله اصلی این نیست که مردم صرفاً این اپلیکیشن را نصب کنند؛ بلکه باید به استفاده از آن در موقعیت‌های واقعی زندگی عادت کنند.

دکتر هاشمی با تأکید بر اهمیت تجربه کاربری در توسعه خدمات دیجیتال تصریح کرد: هرچه مسیر استفاده از یک خدمت ساده‌تر، سریع‌تر و شفاف‌تر باشد، احتمال پذیرش و استفاده مستمر از آن افزایش پیدا می‌کند. در مورد تیتک نیز باید تلاش شود استعلام اصالت به یک رفتار طبیعی در فرایند خرید و مصرف محصولات سلامت‌محور تبدیل شود؛ همان‌طور که مردم پیش از خرید اینترنتی، مشخصات و قیمت کالا را بررسی می‌کنند، پیش از مصرف فرآورده‌های مشمول نیز اطلاعات اصالت آن را مورد بررسی قرار دهند.

اعتماد عمومی؛ سرمایه اصلی پلتفرم‌های سلامت دیجیتال

وی اعتماد را یکی از مؤلفه‌های کلیدی در پذیرش فناوری‌های مرتبط با سلامت دانست و گفت: در حوزه سلامت، مردم باید اطمینان داشته باشند اطلاعاتی که از طریق سامانه دریافت می‌کنند، معتبر، شفاف و قابل اتکاست. به همین دلیل، به‌روزرسانی اطلاعات، سهولت دسترسی، پاسخ‌گویی مناسب، حفاظت از اطلاعات کاربران و تبیین روشن نتایج استعلام، از الزامات توسعه و تقویت اعتماد عمومی به چنین سامانه‌هایی است.

سخنگوی سازمان غذا و دارو افزود: استعلام اصالت، ابزاری برای بررسی تطبیق اطلاعات محصول با داده‌های ثبت‌شده در سامانه است و در کنار سایر فرایند‌های کنترل کیفیت، ایمنی و نظارت بر فرآورده‌های سلامت‌محور معنا پیدا می‌کند. ازاین‌رو، آگاهی مردم از کارکرد و حدود خدمات سامانه، نقش مهمی در استفاده صحیح و مؤثر از آن دارد.

حرکت از نظارت سنتی به تنظیم‌گری هوشمند و داده‌محور

هاشمی با اشاره به ظرفیت داده‌های حاصل از استفاده عمومی از سامانه‌های دیجیتال اظهار کرد: یکی از ارزشمندترین دستاورد‌های توسعه پلتفرم‌های هوشمند، امکان تولید و تحلیل داده‌های واقعی از رفتار بازار است. اطلاعات حاصل از استعلام‌ها و گزارش‌های مردمی، در صورت تحلیل صحیح و اتصال به فرایند‌های نظارتی، می‌تواند به شناسایی الگو‌های غیرعادی، نقاط پرریسک و بخش‌هایی از بازار که نیازمند بررسی بیشتر هستند، کمک کند.

وی ادامه داد: این رویکرد با مفهوم «تنظیم‌گری هوشمند» همخوانی دارد؛ به این معنا که سیاست‌گذار به‌جای اتکای صرف به روش‌های سنتی بازرسی، از داده‌ها و ظرفیت فناوری برای هدفمندتر کردن نظارت استفاده کند. البته تحقق این هدف به توسعه زیرساخت‌های فنی، یکپارچگی داده‌ها، تحلیل هوشمند اطلاعات و تعریف فرایند‌های مشخص برای رسیدگی به گزارش‌های مردمی نیاز دارد.

نصب اپلیکیشن کافی نیست؛ باید فرهنگ استفاده از آن شکل بگیرد

سخنگوی سازمان غذا و دارو با تأکید بر اینکه موفقیت تیتک نباید صرفاً با تعداد دانلود یا نصب آن سنجیده شود، گفت: در ادبیات اقتصاد دیجیتال، میان نصب یک اپلیکیشن و پذیرش واقعی آن تفاوت وجود دارد. ممکن است کاربران برنامه‌ای را نصب کنند، اما اگر ارزش کاربردی آن را در زندگی روزمره تجربه نکنند، استفاده از آن استمرار نخواهد داشت.

هاشمی افزود: برای ارزیابی اثربخشی تیتک باید شاخص‌هایی مانند تعداد کاربران فعال ماهانه، تعداد استعلام‌های انجام‌شده، میزان استفاده مجدد، رضایت کاربران، تعداد گزارش‌های قابل بررسی و میزان آگاهی عمومی از قابلیت‌های سامانه مورد توجه قرار گیرد. به بیان دیگر، هدف اصلی باید تبدیل استعلام اصالت به یک عادت پایدار اجتماعی باشد، نه صرفاً افزایش آمار نصب.

وی توسعه همکاری با داروخانه‌ها، کسب‌وکار‌های مجاز، پلتفرم‌های سلامت دیجیتال و فعالان حوزه فناوری را نیز در این مسیر مؤثر دانست و گفت: تعامل با ظرفیت‌های بخش خصوصی و اکوسیستم نوآوری می‌تواند به ارتقای تجربه کاربری، معرفی بهتر خدمات و افزایش دسترسی مردم کمک کند. در این زمینه، نگاه پلتفرمی و شبکه‌ای می‌تواند اثربخشی اقدامات سازمان را افزایش دهد.

تیتک؛ یک قدم دیجیتال برای مراقبت آگاهانه‌تر از سلامت خانواده

هاشمی با دعوت از مردم برای نصب و استفاده از اپلیکیشن تیتک خاطرنشان کرد: همان‌طور که امروز کمتر کسی بدون استفاده از ابزار‌های دیجیتال امور روزمره خود را مدیریت می‌کند، بهتر است تیتک نیز به یکی از اپلیکیشن‌های کاربردی تلفن همراه خانواده‌ها تبدیل شود. مردم می‌توانند با مراجعه به درگاه رسمی سامانه به نشانی www.ttac.ir، از خدمات و روش‌های دسترسی به تیتک مطلع شوند و هنگام خرید و مصرف فرآورده‌های مشمول، از قابلیت استعلام اصالت آن استفاده کنند.