روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: با انجام ۱۵۸ پرواز ورودی و خروجی، در هفته گذشته ۱۵ هزار و ۹۴۷ مسافر در فرودگاه بین‌المللی کیش جا به جا شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: بر اساس آمار در بازه زمانی ۱۶ تا ۲۲ آبان، در مجموع ۸۰ پرواز ورودی و ۷۸ پرواز خروجی در فرودگاه بین‌المللی کیش انجام شد.

۸ هزار و ۳۳۵ مسافر در این مدت، با پرواز‌های ورودی به کیش سفر کردند و ۷ هزار و ۶۱۲ مسافر نیز با پرواز‌های خروجی، کیش را ترک کردند.

شرکت هواپیمایی کیش با انجام ۳۰ پرواز شامل ۱۶ پرواز ورودی و ۱۴ پرواز خروجی، بیشترین تعداد پرواز را در این بازه زمانی به خود اختصاص داد.