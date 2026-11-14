به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این کتاب ، با ارائه بخش‌هایی از زندگی و ویژگی‌های امام شهید، خوانندگان، خصوصاً نوجوانان را به تفکر، شناخت و حرکت در سمت درست تاریخ که رهبر شهید، نشان دادند و خود آن راه را طی نمودند، سوق می دهد .

آقای عقیل سلامی‌نسب در این کتاب باطرح ۲۰ ویژگی شاخص از آقای شهید ایران، ضمن تعریف هر شاخص، یک خاطره از منش و رفتار رهبر شهید در همان ویژگی را مطرح ساخته، آنگاه با پرسش‌های چالشی، نوجوانان را به تفکر در آن شاخص و مشارکت در بحث، وارد کرده است.

علاقه مندان می‌توانند برای تهیه این کتاب علاوه بر مراجعه به کتابفروشی‌های معتبر سراسر کشور به وبگاه مجمع ناشران انقلاب اسلامی (mananashr.ir) مراجعه کنند.