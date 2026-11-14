گروه جهادی «خادم‌المهدی» با حضور در شهرستان ابهر، در دو روز خدمات تخصصی دندانپزشکی رایگان را به ۸۰۰ نفر ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ گروه جهادی «خادم‌المهدی» با حضور در شهرستان ابهر، خدمات تخصصی دندانپزشکی را به ۸۰۰ نفر ارائه کرد.

در این اردوی جهادی، با 20 یونیت خدمات متنوع دندانپزشکی از جمله کشیدن دندان، ترمیم، جرم‌گیری، عصب‌کشی و سایر خدمات درمانی مورد نیاز را به اهالی این شهرستان ارائه کرد.

گروه جهادی خادم‌المهدی با بهره‌گیری از توان تخصصی نیروهای داوطلب، در راستای محرومیت‌زدایی و خدمت‌رسانی به اقشار نیازمند، گامی در جهت بهبود وضعیت سلامت جامعه هدف در شهرستان ابهر برداشت.