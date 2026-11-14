مراسم استقبال از پیکر مطهر شهید گمنام، با حضور اقشار مختلف مردم شهرستان بهاباد و در قالب تجمع مردمی ۲۵۸ برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در این مراسم، مردم شهیدپرور بهاباد با حضور پرشور خود، ضمن استقبال از شهید گمنام، با عزاداری، مرثیه‌سرایی و رجزخوانی، یاد و خاطره شهدای والامقام را گرامی داشتند.

شرکت‌کنندگان همچنین با سردادن شعار‌های استکبارستیزی، بر پایبندی خود به آرمان‌های شهدا، انقلاب اسلامی و ایستادگی در برابر استکبار جهانی تأکید کردند.

این مراسم جلوه‌ای از ارادت مردم بهاباد به مقام شامخ شهدا و تجدید میثاق با آرمان‌های والای آنان بود.