به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، دکتر مهدوی، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان، با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی اعلام گزارشی مبنی بر وقوع مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در مشکین‌دشت، بلوار دشت بهشت، نیروهای عملیاتی اورژانس ۱۱۵ بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: متأسفانه با وجود حضور کارشناسان فوریت‌های پزشکی در محل، مرگ یک مرد ۳۰ ساله در این حادثه تأیید شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان البرز ادامه داد: پس از انجام بررسی‌های اولیه و اقدامات قانونی لازم از سوی کارشناسان اورژانس ۱۱۵، پیکر متوفی برای طی مراحل قانونی به عوامل انتظامی حاضر در صحنه تحویل داده شد.

دکتر مهدوی با اشاره به فرارسیدن فصل سرما و افزایش خطر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن، این گاز بی‌رنگ و بی‌بو را یکی از عوامل خطرناک و مرگبار در فضاهای بسته دانست و بر رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از وسایل گرمایشی تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده علائم مشکوک به مسمومیت با مونوکسید کربن، باید ضمن باز کردن درها و پنجره‌ها و انتقال افراد به فضای باز، در اسرع وقت با شماره اورژانس ۱۱۵ تماس گرفته شود.