به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با توجه به نقشه‌های هواشناسی تا روز سه‌شنبه با تداوم وزش باد‌های شمالی روی دریا، سواحل استان (به‌ویژه مناطق جنوبی) مواج و متلاطم پیش‌بینی می‌شوند.

طلیعه محمدی آسمان استان را صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، در ساعت‌هایی وزش باد و در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش‌بینی کرد.

وی اضافه کرد: جهت وزش باد شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۱۰ تا ۳۲ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت، روی دریا ۱۶ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت، امروز در مناطق جنوبی گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

کارشناس هواشناسی بوشهر ارتفاع موج دریا را امروز در مناطق شمالی ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی‌متر و در مناطق مرکزی و جنوبی ۹۰ تا ۱۸۰ گاهی تا ۲۱۰ سانتی‌متر، فردا مناطق شمالی ۶۰ تا ۱۲۰ و مناطق مرکزی و جنوبی ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی تا ۱۸۰ سانتی‌متر پیش‌بینی کرد.

محمدی گفت: فردا در بندر بوشهر زمان جزر اول دریا ساعت ۰۵:۵۷، مد اول ساعت ۱۲:۰۴، جزر دوم ساعت ۱۴:۲۱ و مد دوم ساعت ۲۲:۲۶ دقیقه خواهد بود.