به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

ارتحال روحانی فاضل و جلیل‌القدر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدرالدین شریعتی (رحمةالله‌علیه)، امام جماعت باسابقه مسجد قبا و از چهره‌های فرهیخته عرصه علم و فرهنگ، ضایعه‌ای اندوه‌بار برای جامعه روحانیت، خانواده بزرگ مساجد و دانشگاهیان است.

آن سید بزرگوار، قریب به چهار دهه از عمر پربرکت خویش را در سنگر امامت جماعت و هدایت دینی و معنوی مؤمنان سپری نمود و با بهره‌مندی از معارف اصیل اسلامی و اندوخته‌های علمی دوران تحصیل در حوزه علمیه نجف اشرف، در مسیر ترویج آموزه‌های دینی و تربیت نفوس اهتمام ورزید. ایشان در کنار این رسالت ارزشمند، با حضور مؤثر در عرصه علم و فرهنگ و خدمت در محیط دانشگاه، نقش شایسته‌ای در گسترش دانش، اعتلای فرهنگ و تربیت نسل فرهیخته و متعهد ایفا نمود.

آن روحانی وارسته، با اهتمام به ترویج معارف نورانی اسلام و تعالیم اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام)، مسجد را کانونی برای نشر معارف دینی، تقویت ایمان و بصیرت و گسترش فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی قرار داد و با بهره‌گیری از ظرفیت ارزشمند مسجد قبا، در مسیر پاسداشت شعائر دینی و ارزش‌های انقلاب اسلامی و تحکیم پیوند مسجد با مردم، خدمات شایسته‌ای از خود به یادگار گذاشت.

بی‌تردید، سالیان متمادی حضور مؤثر آن فقید سعید در سنگر مسجد و دانشگاه، جلوه‌ای از پیوند علم و عمل و رسالت مشترک این دو نهاد اثرگذار در تربیت انسان‌های مؤمن، متعهد و فرهیخته بود. تلاش‌های صادقانه و میراث معنوی آن عالم خدمتگزار، در حافظه نمازگزاران، شاگردان و ارادتمندان ایشان ماندگار خواهد ماند و یادآور جایگاه رفیع امام جماعت در هدایت دینی، تعالی فرهنگی و تقویت پیوند‌های ایمانی و اجتماعی است.

اینجانب به نمایندگی از ائمه محترم جماعات و کارگزاران مساجد استان تهران، این مصیبت را به بیت مکرم، خاندان معزز شریعتی، جامعه روحانیت و دانشگاهیان، شاگردان و ارادتمندان و عموم نمازگزاران مسجد قبا تسلیت و تعزیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن سید جلیل‌القدر، رحمت و مغفرت واسعه الهی، علو درجات و حشر با اجداد طاهرینش (علیهم‌السلام) و برای بازماندگان و داغدیدگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

علی نوری

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد