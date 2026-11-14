آیین رونمایی و جشن امضای کتاب «باوک، پەند، پەروەردە» شامل بیش از هزار پند، متل و ضرب‌المثل کُردی، با حضور جمعی از نویسندگان، استادان، فرهنگیان و علاقه‌مندان به فرهنگ و ادبیات کُردی در سقز برگزار شد.

«باوک، پەند، پەروەردە»؛ ثبت بیش از هزار پند و ضرب‌المثل کُردی در کتابی از سقز

«باوک، پەند، پەروەردە»؛ ثبت بیش از هزار پند و ضرب‌المثل کُردی در کتابی از سقز

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، کتاب «باوک، پەند، پەروەردە» به قلم دکتر وریا نوروزی، دبیر آموزش و پرورش، مجموعه‌ای از بیش از هزار پند، متل و ضرب‌المثل کُردی است که با هدف ثبت و حفظ بخشی از میراث شفاهی مردم کُرد به رشته تحریر درآمده است.

این اثر بازتاب‌دهنده تجربه‌ها، باور‌ها و خرد نسل‌های گذشته است و تلاش دارد گنجینه‌ای از حکمت مردمی را برای انتقال به نسل‌های آینده ماندگار کند.

بخش قابل توجهی از محتوای این کتاب توسط محمد نوروزی، پدر مؤلف و از خیاطان قدیمی سقز که در میان مردم به «حەمە باوکی» شناخته می‌شود، گردآوری شده و فرزندش وریا نوروزی آن را در قالب یک مجموعه مکتوب تدوین کرده است.

کتاب «باوک، پەند، پەروەردە» در شمارگان یک‌هزار نسخه منتشر شده و عنوان آن نیز بازتابی از پیوند هویت خانوادگی با فرهنگ و سنت‌های مردم سقز است.

در آیین معرفی این اثر، استاد عرفان صاحبی و دکتر صباح حسینی درباره ابعاد فرهنگی و محتوایی کتاب سخن گفتند و در پایان، مراسم جشن امضای کتاب با حضور مؤلف برگزار شد.

این کتاب تلاشی برای حفظ و ثبت پند‌ها و ضرب‌المثل‌هایی است که نسل به نسل و سینه‌به‌سینه منتقل شده‌اند و اکنون در قالب اثری مکتوب، فرصتی برای آشنایی نسل‌های آینده با بخشی از فرهنگ و هویت کُردی فراهم کرده‌اند.