نمایشگاه تبیینی، روایی و فرهنگی «از نور تا ظهور» با محوریت سیره و شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س) و تبیین هویت و نقش بانوان مسلمان، امشب در بیرجند گشایش می‌یابد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ؛ این نمایشگاه با هدف تبیین هویت، کرامت و نقش‌آفرینی بانوان مسلمان و با محوریت شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س)، به همت گروه‌های جهادی دختران حاج قاسم و رهروان ولایت و دانش‌آموزان دختر مدرسه معارف اسلامی صدرا در معراج شهدای بیرجند برپا می‌شود.

دبیر اجرایی گروه جهادی دختران حاج قاسم گفت: این نمایشگاه با رویکردی تبیینی، روایی و فرهنگی، مسیر تاریخی و تربیتی الگو‌های زن مسلمان را برای دانش‌آموزان دختر به تصویر می‌کشد.

حسنی افزود: نمایشگاه «از نور تا ظهور» در پنج غرفه طراحی شده است که در غرفه نخست با عنوان «مظهر جمال»، هویت و کرامت زن مسلمان با محوریت شخصیت حضرت زهرا (س) معرفی می‌شود، در غرفه دوم با عنوان «خانه تاریخ ساز»، سیره تربیتی حضرت فاطمه زهرا (س) روایت می‌شود و غرفه سوم با عنوان «باید برخاست»، به تبیین کنشگری حضرت زهرا (س) و ایستادگی ایشان در دفاع از حقیقت می‌پردازد، غرفه چهارم با عنوان «فاطمه‌های زمان» نیز به معرفی الگو‌هایی همچون حضرت زینب (س)، مادران شهدا و نقش‌آفرینی زنان در عرصه‌های مختلف اختصاص دارد و غرفه پنجم با عنوان «بعثت زنان» نیز با بازسازی فضای نمایشگاهی، به تبیین رسالت و مأموریت امروز بانوان متناسب با اقتضائات زمان می‌پردازد.

وی گفت: همچنین پس از غرفه نخست، فضایی با عنوان «کوچه بنی‌هاشم» طراحی شده است که سه رویداد تاریخی مباهله، حدیث کساء و سدّالابواب را به نمایش می‌گذارد.

دبیر اجرایی گروه جهادی دختران حاج قاسم افزود: این نمایشگاه تا چهارم آذر در معراج شهدای بیرجند، واقع در میدان شهدا، هر روز ساعت ۱۸ پذیرای بانوان و دختران نوجوان است.