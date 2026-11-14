به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید محسن اسدی با اشاره به اعلام معاونت بهداشت وزارت بهداشت مبنی بر آغاز موج جدید بیماری آنفلوآنزا در کشور، گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، احتمال می‌رود موج این بیماری در اواسط آذرماه به اوج خود برسد و تا دی‌ماه ادامه داشته باشد و از بهمن‌ماه روند کاهشی آن آغاز شود.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش هوشیاری عمومی در برابر بیماری‌های تنفسی افزود: رعایت اصول بهداشتی و توجه به توصیه‌های پیشگیرانه نقش مهمی در کاهش زنجیره انتقال بیماری دارد و شهروندان باید علائم عفونت‌های تنفسی از جمله تب، سرفه، گلودرد، بدن‌درد، سردرد و ضعف عمومی را جدی بگیرند.

رئیس مرکز بهداشت شهید دامیده شهرستان بویراحمد از افراد دارای علائم بیماری خواست از حضور غیرضروری در اماکن عمومی، محیط‌های شلوغ و تجمعات خودداری کنند تا از انتقال ویروس به سایر افراد جلوگیری شود.

وی با تأکید بر نقش خانواده‌ها در پیشگیری از گسترش بیماری در مدارس تصریح کرد: والدین از فرستادن دانش‌آموزان دارای علائم بیماری‌های تنفسی و شبه‌آنفلوآنزا به مدرسه تا زمان بهبودی خودداری کنند؛ چراکه حضور دانش‌آموز بیمار در محیط آموزشی می‌تواند زمینه انتقال عفونت به سایر دانش‌آموزان، معلمان و اعضای خانواده را فراهم کند.

اسدی همچنین مراقبت از گروه‌های آسیب‌پذیر را ضروری دانست و گفت: سالمندان، کودکان خردسال، زنان باردار و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای بیش از سایر افراد در معرض خطر عوارض شدید آنفلوآنزا قرار دارند و لازم است در صورت بروز علائم بیماری، به‌موقع برای دریافت خدمات پزشکی اقدام کنند.

وی شست‌وشوی مرتب دست‌ها، استفاده از ماسک در صورت بروز علائم تنفسی، پوشاندن دهان و بینی هنگام عطسه و سرفه، تهویه مناسب فضا‌های بسته و پرهیز از تماس نزدیک با افراد بیمار را از مهم‌ترین راهکار‌های پیشگیری از انتقال بیماری عنوان کرد.

رئیس مرکز بهداشت شهید دامیده بویراحمد با اشاره به اهمیت واکسیناسیون آنفلوآنزا خاطرنشان کرد: تزریق واکسن به‌ویژه برای گروه‌های پرخطر، مطابق توصیه‌های پزشکی، می‌تواند در کاهش خطر ابتلا به عوارض شدید بیماری مؤثر باشد.

وی همچنین نسبت به خوددرمانی و مصرف خودسرانه داروها، به‌ویژه آنتی‌بیوتیک‌ها، هشدار داد و تأکید کرد: شهروندان باید از مصرف خودسرانه دارو پرهیز کرده و در صورت نیاز، با نظر پزشک اقدام به درمان کنند.

اسدی در پایان با تأکید بر مسئولیت اجتماعی شهروندان در حفظ سلامت عمومی، از مردم خواست با رعایت توصیه‌های بهداشتی و همکاری در قطع زنجیره انتقال بیماری، از گسترش موج جدید آنفلوآنزا جلوگیری کنند.

وی یادآور شد: در صورت بروز علائم هشداردهنده‌ای مانند تنگی نفس، درد قفسه سینه یا ضعف شدید، افراد باید بدون تأخیر به مراکز درمانی مراجعه کنند.