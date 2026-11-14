استاندار خراسان جنوبی در کمیسیون ساماندهی امور اتباع گفت: ساماندهی این حوزه نیازمند نگاه جامع، تصمیم‌گیری کارشناسی و پیگیری مستمر موضوعات در ابعاد مختلف است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ سید محمدرضا هاشمی استاندار خراسان جنوبی در کمیسیون ساماندهی امور اتباع، با تأکید بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول در مدیریت امور اتباع خارجی گفت: ساماندهی این حوزه نیازمند نگاه جامع، تصمیم‌گیری کارشناسی و پیگیری مستمر موضوعات در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و اجرایی است.

وی با قدردانی از اقدامات مجموعه‌های مسئول در حوزه مدیریت مرز‌های استان افزود: خراسان جنوبی از استان‌های برخوردار از امنیت پایدار مرزی است و این وضعیت مطلوب، حاصل تعامل، همدلی و هماهنگی اعضای شورای تأمین و مجموعه‌های اطلاعاتی، انتظامی و اجرایی استان است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به بازدید اخیر عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس و قدردانی مکتوب از وضعیت مرز‌های استان افزود: گزارش نمایندگان ستاد کل نیرو‌های مسلح نیز مؤید اقدامات مؤثر و هماهنگی مطلوب مجموعه‌های مسئول در تأمین امنیت پایدار مرزهاست.

هاشمی گفت: در مدیریت امور اتباع، توجه به ظرفیت‌های همکاری و تعاملات متقابل در کنار رعایت قوانین و ضوابط کشور، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی تعیین تکلیف وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان اتباع را از موضوعات قابل پیگیری دانست و افزود: لازم است دستگاه‌های مرتبط با بررسی وضعیت دانش‌آموزان، آمار دانشجویان و شرایط پذیرش و اسکان آنان، اقدامات لازم را با هماهنگی وزارتخانه‌های مربوطه دنبال کنند.

استاندار همچنین با اشاره به اهمیت مرز ماهیرود در توسعه مبادلات تجاری، بر ضرورت توجه هم‌زمان به زیرساخت‌های اقتصادی و الزامات حفاظتی تأکید کرد و خواستار پیگیری موضوعاتی از جمله تکمیل حصارکشی، تقویت تجهیزات حفاظتی و توسعه سامانه‌های پایش تصویری در منطقه ویژه اقتصادی شد.

هاشمی با تاکید بر بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری اتباع خارجی در استان گفت: لازم است اطلاعات و آمار این بخش با همکاری دستگاه‌های اقتصادی بررسی شود تا ضمن بهره‌گیری از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، فعالیت‌ها در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط ساماندهی شود.

وی همچنین بر ضرورت پیگیری مصوبات، تعیین مسئولیت دستگاه‌های مرتبط و ارائه گزارش اقدامات تأکید کرد و خواستار استمرار تعامل و هماهنگی مجموعه‌های مسئول برای پیشبرد برنامه‌های ساماندهی امور اتباع در استان شد.