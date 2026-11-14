عوامل و تیم برنامه‌ساز مسابقه تلویزیونی «نقطه‌زن» برای شناسایی و انتخاب استعداد‌های دانش‌آموزی در فصل جدید این برنامه، سفر به استان‌های مختلف کشور را آغاز کردند و در نخستین مقصد، میزبان دانش‌آموزان مستعد شهر زنجان شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ عوامل و تیم برنامه‌ساز مسابقه تلویزیونی «نقطه‌زن» برای شناسایی و انتخاب استعداد‌های دانش‌آموزی در فصل جدید این برنامه، سفر به استان‌های مختلف کشور را آغاز کردند و در نخستین مقصد، میزبان دانش‌آموزان مستعد شهر زنجان شدند.

فصل نخست مسابقه تلویزیونی «نقطه‌زن» با محوریت فیزیک پرتابه‌ها و ساخت موشک‌های آبی و با حضور ۴۰ گروه دانش‌آموزی از سراسر کشور، از شبکه دوم سیما پخش شد و توانست بستری برای بروز خلاقیت، توان علمی و مهارت‌های گروهی دانش‌آموزان فراهم کند.

اکنون عوامل این برنامه برای تولید فصل جدید، با سفر به نقاط مختلف کشور درصدد شناسایی و انتخاب ۴۰ تیم دانش‌آموزی در دو بخش دختران و پسران هستند.

در این مرحله، شهر زنجان به‌عنوان نخستین مقصد سفر استعدادیابی تیم برنامه‌ساز «نقطه‌زن» انتخاب شده است تا دانش‌آموزان علاقه‌مند و مستعد این استان نیز فرصت حضور در رقابت‌های فصل جدید را به دست آورند.

مسابقه «نقطه‌زن» با تکیه بر مفاهیم علمی، خلاقیت، مهارت‌های عملی و کار گروهی، تلاش دارد فضایی جذاب برای پیوند آموزش و سرگرمی و شناسایی استعداد‌های نوجوانان در حوزه علوم و فناوری ایجاد کند.

با پایان مراحل استعدادیابی در استان‌های مختلف، ۴۰ تیم منتخب دختران و پسران برای حضور در فصل جدید این مسابقه تلویزیونی معرفی خواهند شد.