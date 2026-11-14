به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شروین تبریزی با اشاره به مسومیت‌های ناشی از گازگرفتگی، گفت: از ۱۰ آبان تا ۲۰ آبان، ۳۲ نفر دچار مسمومیت شدند که ۸ نفر به بیمارستان منتقل شدند و ۲۴ نفر در محل خدمات درمانی دریافت کردند.

وی افزود: باتوجه به اینکه از این پس هوا رو به سردی بیشتر می‌رود و گاز مونوکسید کربن گازی بی رنگ و بو، سمی و بسیار کشنده است توصیه می‌کنیم حتما موارد ایمنی وسایل گرمایشی را رعایت کنند.

سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران ادامه داد: علائم گازگرفتگی شامل سردرد، سرگیجه و تهوع است که این علائم شبیه آانفلوآلانزاست، اما در نهایت باعث کاهش فشار خون، کاهش سطح هوشیاری، تشنج و در نهایت مرگ است.

تبریزی گفت: در صورت مواجهه با فردی که دچار گازگرفتگی شده است سریعا پنجره هارا باز کرده و مصدوم را از محیط مسموم خارج کنید.