شرکت توزیع نیروی برق شیراز در چهاردهمین مانور عملیاتی طرح ملی «مهتاب»، با شناسایی ۹۳ فقره انشعاب غیرمجاز و احصای بیش از ۶۳۰ هزار کیلووات‌ ساعت انرژی، گام مهمی در راستای صیانت از حقوق مشترکان قانون‌مدار و مقابله با انحراف برق یارانه‌ای برداشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، احمدرضا خسروی، مدیرعامل شرکت توزیع برق شیراز گفت: طرح مهتاب یک برنامه مستمر برای مدیریت هوشمند شبکه، شناسایی انشعاب‌های غیرمجاز و جلوگیری از انحراف برق یارانه‌ای است که هدف اصلی آن صیانت از حقوق مشترکان قانون‌مدار و ارتقای ایمنی شبکه است.

وی با اشاره به ابعاد اقتصادی این طرح افزود: «جلوگیری از هدررفت انرژی، مانع از تحمیل هزینه‌های سنگین برای احداث نیروگاه‌های جدید و توسعه خطوط انتقال می‌شود. ارزش اقتصادی دستاورد‌های این حوزه با سرمایه‌گذاری موردنیاز برای توسعه زیرساخت‌های برق، قابل مقایسه با ۱.۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

در بخش عملیاتی، محمد حضرتی، مدیر دفتر نظارت، گزارش داد که در این مانور ۹۳ انشعاب غیرمجاز شناسایی و ۶۳۰،۷۸۵ کیلووات‌ساعت انرژی احصا شد. همچنین ۲۸ مورد دستکاری در کنتورها، نصب ۸۵ فیوز محدودکننده و شناسایی مصادیف مختلف مصرف غیرمجاز از دیگر دستاورد‌های این عملیات بود.

خسروی تأکید کرد: مقابله با انحراف برق یارانه‌ای و بهره‌برداری غیرقانونی از ظرفیت شبکه، “خط قرمز” صنعت برق است .

در آخرین عملیات طرح ملی «مهتاب» در استان فارس، تمرکز بر مدیریت هوشمند تلفات شبکه و شناسایی انشعابات غیرمجاز، نتایج قابل توجهی را به همراه داشته است.

شاخص‌های کلیدی عملیات اخیر:

احصای انرژی: ۶۳۰،۷۸۵ کیلووات‌ساعت برق غیرمجاز.

شناسایی انشعابات: ۹۳ مورد انشعاب غیرمجاز و ۲۸ مورد دستکاری تجهیزات اندازه‌گیری.

تجهیزات: نصب ۸۵ فیوز محدودکننده و تعویض کنتور‌های معیوب.