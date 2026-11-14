به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان در جشنواره خیران مدرسه‌ساز شهرستان طبس گفت: این طرح‌های آموزشی با زیربنای ۷ هزار و ۷۱۸ مترمربع در سطح شهرستان طبس در دست اجراست که بخش عمده‌ای از این موفقیت، مرهون حضور پررنگ خیران و مشارکت مؤثر مردم در کنار اعتبارات دولتی است.

رخسارپور با اشاره به رویداد "بساز مدرسه ۲" افزود: توسعه فرهنگ مدرسه‌سازی نیازمند استفاده از ظرفیت‌های متنوع جامعه، به‌ویژه زبان گویا و اثرگذار هنر است و این رویداد با هدف روایت هنرمندان از مشارکت در امر مدرسه‌سازی، بستری بی‌نظیر برای ثبت این حماسه‌های فرهنگی فراهم کرده است.

وی با دعوت از آحاد جامعه هنری برای حضور در این رویداد ملی گفت: از تمامی اهالی فرهنگ و هنر، هنرمندان، فرهنگیان و دانش‌آموزان دعوت می‌کنیم تا با خلق آثار در قالب‌های داستان، شعر و عکس، به این پویش بپیوندند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان افزود: هدف ما این است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های خیّری، این جریان و پویش فرهنگی را در سطح تمام مدارس استان و در میان جمع هنرمندان گسترش دهیم تا پیام مقدس مدرسه‌سازی به زیباترین شکل ممکن به نسل‌های آینده منتقل شود.