به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداو سیما؛ اسماعیل مکی‌زاده، معاون دریایی اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، با اشاره به اقدامات پیشگیرانه در راستای حفاظت از محیط‌زیست، از اجرای عملیات بوم‌گذاری در محدوده ساحل سوزا جهت جلوگیری از گسترش آلودگی‌های نفتی خبر داد.

مکی‌زاده افزود: در جریان این عملیات، نیرو‌های تخصصی با حضور میدانی نسبت به استقرار بوم‌های مهارکننده اقدام کرده‌اند تا با ایجاد یک مانع فیزیکی، از نفوذ لکه‌های نفتی به نوار ساحلی و آسیب به زیست‌بوم دریایی جلوگیری شود.

وی تأکید کرد: پایش مستمر شرایط و کنترل دامنه انتشار احتمالی آلودگی در دستور کار قرار دارد و صیانت از محیط‌زیست ساحلی و مقابله به‌موقع با آلودگی‌ها، از اولویت‌های اصلی مجموعه دریایی بنادر هرمزگان است.

وی در پایان خاطرنشان کرد که بهره‌گیری از تجهیزات تخصصی و هماهنگی بین‌بخشی برای مدیریت این مخاطرات زیست‌محیطی، نقشی تعیین‌کننده در کنترل وضعیت دارد.