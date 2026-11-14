کارشناسان هواشناسی استان سمنان برای شبانه روز آینده جوی پایدار ، افزایش دمای هوا و افزایش نسبی غلظت غبار و آلاینده‌های جوی را پیش‌بینی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ،بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی، افزایش نسبی غلظت غبار و آلاینده‌های جوی، به‌ویژه در نواحی غربی و صنعتی استان، دور از انتظار نیست.

از پس‌فردا نیز با ورود سامانه بارشی، در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه در نواحی شمالی و ارتفاعات استان احتمال بارش پراکنده وجود دارد.

دمای هوا تا روز دوشنبه بین ۳ تا ۵ درجه افزایش خواهد یافت.