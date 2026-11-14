پنجمین نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان با عرضه نزدیک به ۴۰ هزار جلد کتاب در قزوین آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، این نمایشگاه از امروز تا ۲۹ آبان‌ماه در محل مجتمع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کوثر قزوین میزبان علاقه‌مندان، کودکان و نوجوانان است.

در این نمایشگاه نزدیک به ۴۰ هزار جلد کتاب در حوزه کودک و نوجوان در معرض دید و انتخاب بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

۱۰ ناشر در پنجمین نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان قزوین حضور دارند و تازه‌ترین آثار خود را به علاقه‌مندان عرضه می‌کنند.