استاندار همدان بر تسریع در تعیین تکلیف زمین‌های دولتی، واگذاری زمین به جوانان واجد شرایط و رفع موانع طرح‌های ملی مسکن تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حمید ملانوری شمسی در شورای تأمین مسکن استان با اشاره به موضوع شهر جدید اکباتان گفت: در آخرین جلسه با وزارت راه و شهرسازی، وزیر دستور داد عنوان شهر جدید به شهرک تغییر یابد تا این امتیاز از استان خارج نشود؛ مقرر شد جلسه کارشناسی تخصصی برای حل و فصل این موضوع برگزار شود و این موضوع باید با مسئولیت راه و شهرسازی پیگیری و ظرف حداکثر یک ماه آینده تعیین تکلیف شود.

او با اشاره به تکالیف قانونی استان در حوزه جوانی جمعیت افزود: سیزده هزار متقاضی واجد شرایط ثبت‌نام کردند و لازم است زمین مورد نیاز در اختیار متقاضیان قرار گیرد؛ او بر اجرای تعهدات صورت‌گرفته در طرح کوی رضوان و تسریع در بازگشایی معابر تأکید کرد.

همچنین مقرر شد مصوبات مربوط به شهر جدید اکباتان، زمین‌های جورقان، واگذاری زمین به جوانان واجد شرایط و بازگشایی معابر به صورت مشخص و زمان‌بندی شده پیگیری و در جلسات آتی گزارش پیشرفت ارائه شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس هم گفت: یک هزار و دویست هکتار زمین دولتی در کنار شهر داریم که تمام الزامات قانونی آن از جمله طرح جامع، تفصیلی و معماری و شهرسازی مصوب شده است، اما برای تأمین زمین، مردم را به روستا‌های دورافتاده می‌فرستیم.

عباس صوفی خواستار آغاز فوری آماده‌سازی این زمین‌ها شد و تأکید کرد، تأخیر در این امر به دلیل تورم، هزینه‌های سنگینی به مردم و دولت تحمیل می‌کند.

او در خصوص سامانه ثبت‌نام مسکن تصریح کرد: وزیر دستور پیگیری داده و مجوز لازم از سوی وزارتخانه صادر شده است؛ سامانه بسته نیست و بنا به درخواست استاندار و مدیرکل مسکن، با توجه به ظرفیت زمین، سامانه باز خواهد شد.

صوفی با اشاره به حدود بیست هکتار زمین دولتی در منطقه جورقان و استقرار بیمارستان هزار تختخوابی در بلوار آیت الله نجفی، خواستار تعیین تکلیف این زمین‌ها شد.