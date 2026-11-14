

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ اکبر شفیعی گفت: با توجه به بروز چند فقره سرقت در شهر یزد ماموران پلیس در هفته گذشته اقدامات لازم را در خصوص کشف سرقت‌ها انجام دادند.

شفیعی ادامه داد: ماموران کلانتری‌های یزد با بررسی‌های میدانی و پس از هماهنگی قضایی، ۱۷ سارق را شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان یزد بیان کرد: سارقان به ۲۳ فقره سرقت از ساختمان‌های در دست ساخت اعتراف کردند و تحویل دادسرا شدند.

پلیس به مردم توصیه کرد: برای پیشگیری از این سرقت‌ها، مصالح و تجهیزات ساختمانی باارزش را در محل امن و قفل‌شده نگهداری کنید، محوطه کارگاه را حصارکشی کرده و درب‌ها را پس از پایان کار روزانه قفل کنید.

همچنین استفاده از دوربین مداربسته، روشنایی مناسب در شب و به‌کارگیری نگهبان یا هماهنگی با همسایگان برای سرکشی، احتمال سرقت را به‌شکل چشمگیری کاهش می‌دهد.