سازمان توسعه تجارت ایران با اعزام هیئت تجاری به نمایشگاه بین‌المللی اکسپو ۲۰۲۷ سریلانکا و برگزاری پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه صنعت ساختمان افغانستان موافقت کرد.

اعزام هیئت تجاری به سریلانکا و افغانستان

اعزام هیئت تجاری به سریلانکا و افغانستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در یکصد و نود و دومین جلسه کارگروه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی رویدادهای تجاری سازمان توسعه تجارت ایران، با اعزام هیئت تجاری به نمایشگاه بین‌المللی اکسپو ۲۰۲۷ سریلانکا در کلمبو و همچنین برگزاری پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان، عمران و بازسازی افغانستان در کابل موافقت شد.

بر اساس این گزارش، اعزام هیئت تجاری به نمایشگاه اکسپو سریلانکا در دی‌ماه ۱۴۰۵، با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران و تحت نظارت اداره کل آفریقا این سازمان انجام خواهد شد.

همچنین مجوز برگزاری پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه صنعت ساختمان، عمران و بازسازی افغانستان در آذرماه ۱۴۰۵ صادر شده است.

بر اساس مصوبات این کارگروه، شرکت مجری برگزاری پاویون ایران در کابل موظف است مقدمات اعزام نماینده سازمان توسعه تجارت ایران را برای نظارت بر حسن اجرای این رویداد فراهم کند.

این دو درخواست در جلسه ۱۰ آبان ۱۴۰۵ کارگروه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی رویدادهای تجاری بررسی و با اجرای آنها موافقت شده است.