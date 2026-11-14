جمعی از سپاهیان و بسیجیان شوشتر به یاد پدر موشکی ایران سردار شهید طهرانی مقدم به کوه فدلک این شهرستان صعود کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، به مناسبت سالروز شهادت سردار شهید حاج حسن طهرانی مقدم ، پدر موشکی ایران ، 150 نفر از سپاهیان و بسیجیان شهرستان شوشتر به کوه فدلک صعود کردند .

در این صعود تخصصی کوهنوردی ، شرکت کنندگان با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران ، یاد و خاطره امامین انقلاب حضرت امام خمینی و شهید حضرت امام خامنه ای (رحمه الله علیهما) و سردار شهید طهرانی مقدم و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.

کوه فدلک کوهی از رشته‌کوه‌های زاگرس با ارتفاع ٣٨۴ متر از سطح دریا می باشد که در شمال شرقی شهرستان شوشتر قرار دارد .