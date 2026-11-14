استان فارس در ارزیابی ملی هفته پژوهش و فناوری، رتبه نخست کشور را به دست آورد. این دستاورد که حاصل نقش‌آفرینی کلیدی دانشگاه شیراز به‌عنوان دبیرخانه و مرجع علمی این رویداد ملی است، نشان‌دهنده هم‌افزایی میان مراکز علمی و دستگاه‌های اجرایی استان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، روابط عمومی دانشگاه شیراز اعلام کرد: در ارزیابی ملی هفته پژوهش و فناوری (با همکاری مشترک وزارت علوم و وزارت کشور)، استان فارس با کسب رتبه نخست، جایگاه برتر خود را در حوزه پژوهش و فناوری در سطح کشور تثبیت کرد.

دکتر بهرام همتی‌نژاد، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز، با تبریک این موفقیت اظهار داشت: کسب این جایگاه ملی، نتیجه مستقیم برنامه‌ریزی دقیق، پیگیری مستمر و تعامل سازنده میان دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و دستگاه‌های اجرایی استان است.

وی با تأکید بر نقش دانشگاه شیراز به‌عنوان دانشگاه معین استان و دبیرخانه این رویداد، بر مسئولیت این دانشگاه در ایجاد هماهنگی میان تمامی کنشگران علمی و اجرایی تأکید کرد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز همچنین با اشاره به ثبت ۴۸۶ اثر پژوهشی از سوی استان فارس در سامانه «پرگار» طی سال گذشته، این رقم را نشانه‌ای از ظرفیت علمی و فناورانه عظیم استان دانست. وی افزود: «برای تداوم این موفقیت، تقویت پیوند میان دانشگاه و جامعه و تبدیل نتایج پژوهش‌ها به راهکار‌های کاربردی برای حل مسائل استانی، از اولویت‌های اصلی ما خواهد بود.»

در این ارزیابی ملی، استان‌های آذربایجان شرقی و همدان نیز رتبه‌های دوم و سوم کشور را به خود اختصاص دادند.