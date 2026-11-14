به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه المنار لبنان از حملات توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی به شهرک «الخیام»، «الخریبه»، منطقه واقع میان شهرک‌های «میفدون» و «زوطر شرقی» و حومه شهرک «برعشیت» و نیز شهرک «المنصوری» در جنوب لبنان خبر داد.

همچنین شهرک‌های «القصیر» و «وادی زبقین» در جنوب لبنان از سوی توپخانه ارتش اشغالگر گلوله باران شد.

از سوی دیگر یک تانک مراکاوا رژیم صهیونیستی چند گلوله به حومه «برعشیت» در جنوب لبنان شلیک کرد.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی از دوم مارس (۱۱ اسفند ۴۰۴)، حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.

در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی در اوایل تیر ۱۴۰۵ با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، تل‌آویو تاکنون از اجرای کامل تعهدات خود خودداری کرده و همزمان به حملات و تخریب مناطق مسکونی، به‌ویژه در نواحی مرزی جنوب لبنان ادامه داده است.

رژیم اسرائیل طی ماه‌های اخیر با تداوم حملات و تجاوز‌های نظامی به جنوب لبنان، بار‌ها حاکمیت این کشور را نقض کرده و خسارت‌های انسانی و زیرساختی گسترده‌ای به بار آورده است.