اعزام سه شطرنج باز نابینا و کم‌بینا ایران به مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶

اعزام سه شطرنج باز نابینا و کم‌بینا ایران به مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات قهرمانی انفرادی شطرنج نابینایان و کم‌بینایان آسیا ۲۰۲۶ به میزبانی شهر کراچی پاکستان برگزار می‌شود و نمایندگان کشورمان در این رقابت‌ها به مصاف حریفان آسیایی خود خواهند رفت.

تیم ایران با ترکیب کیارش ایران نژاد، علیرضا قورچی بیگی و زهرا ربیع پور به‌عنوان ورزشکار و مونا سلمان ماهینی به‌عنوان مربی در این مسابقات حضور خواهد یافت.

اعضای تیم ایران دوشنبه ۲ آذرماه، ساعت ۱۵:۱۰ تهران را به مقصد کراچی ترک خواهند کرد.

این رقابت‌ها با همکاری فدراسیون ورزش‌های نابینایان پاکستان، بنیاد مسیحیان پاکستان و انجمن بین‌المللی شطرنج بریل (IBCA) برگزار می‌شود.

مسابقات در ۹ دور و به روش سوئیسی، مطابق با قوانین رسمی IBCA و فدراسیون جهانی شطرنج (FIDE) برگزار خواهد شد. هر روز یک دور مسابقه انجام می‌شود و زمان بازی برای هر بازیکن ۱۲۰ دقیقه به‌علاوه ۳۰ ثانیه زمان اضافی برای هر حرکت در نظر گرفته شده است.

همچنین تمامی دیدار‌ها روی صفحه شطرنج بریل برگزار می‌شود و ساعت‌های شطرنج مدل Echo DGT از سوی میزبان در اختیار شرکت‌کنندگان قرار خواهد گرفت.