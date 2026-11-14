سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات از ثبت تصاویر زیبایی از کل و بز‌های وحشی در جریان گشت و پایش محیط بانان در مناطق حفاظت شده البرز مرکزی و همزمان با بارش نخستین برف پاییزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا کرمی گفت: همزمان با بارش نخستین برف پاییزی و سپیدپوش شدن ارتفاعات البرز مرکزی، محیط بانان در جریان گشت و کنترل مستمر مناطق حفاظت شده، موفق به ثبت تصاویری دیدنی از حضور کل و بز‌های وحشی در زیستگاه طبیعی این گونه ارزشمند شدند.

وی با تأکید بر اهمیت حفاظت از حیات وحش و زیستگاه‌های طبیعی افزود: حضور مستمر و مؤثر محیط بانان در عرصه‌های طبیعی، علاوه بر فراهم کردن امکان پایش وضعیت گونه‌های جانوری و بررسی شرایط زیستگاهی، نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات زیست محیطی و مقابله با شکار غیرمجاز دارد.

کرمی در پایان با قدردانی از تلاش‌های شبانه روزی محیط بانان در حفاظت از عرصه‌های طبیعی، بر ضرورت مشارکت مردم و دوستداران طبیعت در صیانت از تنوع زیستی و سرمایه‌های طبیعی کشور تأکید کرد.