کاربران سامانه ثنا در فرآیند ثبت‌نام می‌توانند رمز شخصی دلخواه خود را تعیین کنند و دیگر نیازی به دریافت رمز از سامانه پیامکی ندارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: قابلیت تعیین رمز شخصی توسط کاربران به سامانه ثنا اضافه شد.

محمد کاظمی فرد تاکید کرد: از این پس، اشخاص در فرآیند ثبت‌نام ثنا می‌توانند به‌جای دریافت رمز شخصی از سامانه پیامکی، رمز دلخواه خود را تعیین کنند. این قابلیت با هدف تسهیل فرآیند احراز هویت و فراهم‌سازی دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات قضایی ارائه شده است.