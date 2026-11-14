به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سید بهمن سلیمانی پیانی اظهار داشت: در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و درراستای مقابله با حفاری‌های غیرمجاز و حفاظت از میراث فرهنگی، پس از اخذ مجوزات قضایی، ماموران انتظامی با انجام چند عملیات متعدد هدفمند موفق به شناسایی و دستگیری ۱۲ متهم و کشف ۵ دستگاه گنج‌یاب ، توقیف ۴ دستگاه خودروی متخلف در طول ۶ماه گذشته شدند.

وی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با متخلفان در حوزه میراث فرهنگی، افزود: افراد دستگیرشده پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ سلیمانی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه حفاری غیرمجاز یا فعالیت مشکوک، مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.