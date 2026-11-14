

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛رئیس کل دادگستری لرستان گفت:از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۵۰ زندانی جرایم غیرعمد در استان شامل ۱۲ زن و ۱۳۸ مرد با کمک ستاد دیه استان آزاد شده‌اند.

عمران علی‌محمدی بیان کرد:هم اکنون ۴۰۰ زندانی جرایم غیرعمد در زندان‌های لرستان حضور دارند که ۱۵۰ نفر از آنان، شامل ۱۰ زن و ۱۴۰ مرد، مشمول حمایت ستاد دیه هستند و ۲۵۰ نفر دیگر در گروه زندانیان غیرمشمول کمک این ستاد قرار دارند.





علی محمدی با اشاره به منابع تأمین‌شده برای آزادی ۱۵۰ زندانی در سال جاری افزود: در این زمینه سه میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه، ۱۴ میلیارد تومان کمک بلاعوض ستاد دیه، ۲۲ میلیارد تومان گذشت رضایتمندانه شکات و ۱۲ میلیارد تومان آورده نقدی خانواده‌ها با کمک ستاد تأمین و و بخش عمده تعهدات مالی از طریق پذیرش اعسار و تقسیط بدهی‌ها مدیریت شده است.



وی با اشاره به سیاست‌های قوه قضائیه در زمینه ی کاهش جمعیت کیفری و حبس‌زدایی گفت: همه ی جرایم پاسخ یکسانی مانند زندان ندارند و در چارچوب سند تحول قضایی، استفاده از ظرفیت‌های قانونی از جمله آزادی مشروط، تعلیق مجازات و نهاد اعسار برای محکومان مالی و جرایم غیرعمد مورد توجه قرار دارد.



علی محمدی آزادی زندانیان جرایم غیرعمد را از مصادیق عدالت ترمیمی و رأفت اسلامی عنوان کرد و گفت:ستاد دیه علاوه بر کمک به آزادی این افراد از طریق کمیته‌های صلح و سازش و گفت‌وگو با شکات، زمینه ی بخشودگی بخشی از بدهی‌ها و تسریع در آزادی زندانیان را فراهم می‌کند.



رییس هیئت امنای ستاد دیه لرستان ،مشارکت مردمی و حمایت خیران را مهم‌ترین پشتوانه ی ستاد دیه برای آزادی زندانیان دانست و افزود: اتکای این نهاد به فرهنگ نوع‌دوستی و سرمایه اجتماعی مردم، ظرفیت ارزشمندی برای بازگرداندن افراد گرفتار در مشکلات مالی به کانون خانواده است.