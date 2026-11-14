معاون سازمان دامپزشکی کشور از تدوین دستورالعملی برای واگذاری نمونه‌برداری محصولات آبزی صادراتی به مسئولان فنی و بهداشتی واحد‌های تولیدی خبر داد؛ اقدامی که با هدف کاهش مراحل اداری و تسریع صدور مجوز‌های بهداشتی صادرات انجام می‌شود.



به گزارش گروه کشاورزی ومحیط زیست خبرگزاری صدا وسیما ، علیرضا اکبرشاهی در نشست با اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان گفت: در راستای تسهیل صادرات محصولات آبزی، بخشی از امور قابل واگذاری به بخش خصوصی سپرده می‌شود.

وی افزود: بر این اساس، دستورالعمل اجرایی نمونه‌برداری از محصولات آبزی صادراتی توسط مسئولان فنی و بهداشتی واحد‌های تولیدی تدوین خواهد شد.

اکبرشاهی با اشاره به برنامه‌ریزی برای ارسال مستقیم نمونه‌های صادراتی به آزمایشگاه‌های همکار اظهار کرد: این آزمایشگاه‌ها از سوی مرکز ملی تشخیص و مدیریت آزمایشگاه‌های مرجع سازمان دامپزشکی کشور رتبه‌بندی می‌شوند و پس از تعیین مراکز واجد شرایط، نمونه‌برداری و آزمایش‌ها با رعایت ضوابط و تحت نظارت سازمان انجام خواهد شد.

معاون بهداشتی، پیشگیری و ایمنی غذایی سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد: اجرای این سازوکار با کاهش مراحل اداری و کوتاه شدن زمان نمونه‌برداری و آزمایش، می‌تواند به تسریع صدور مجوز‌های بهداشتی صادرات محصولات آبزی کمک کند.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ سلامت و کیفیت محصولات صادراتی گفت: سازمان دامپزشکی برای اطمینان از عملکرد واحد‌های تولیدی، آزمایشگاه‌های همکار و مسئولان فنی و بهداشتی، ارزیابی‌های دوره‌ای انجام می‌دهد تا کیفیت نمونه‌برداری و اعتبار نتایج آزمایش‌ها به‌طور مستمر کنترل شود.

اکبرشاهی همچنین بر استفاده از ظرفیت‌های تخصصی بخش خصوصی در چارچوب ضوابط نظارتی سازمان و تداوم تعامل با تشکل‌های صنعت آبزیان تأکید کرد.