عضو هیئت مذاکره کننده دولت یمن ضمن هشدار درباره تشدید حملات به کشورش، خطاب به مقامات عربستان سعودی گفت: اضافه کردن به پیچیدگی بحران یمن، تشدید فشار بر عربستان را به دنبال خواهد داشت و هر آنچه در صنعا بکارید در ریاض درو خواهید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، «عبدالملک العجری» عضو هیئت مذاکره‌ کننده دولت یمن خطاب به مقامات عربستان اظهار داشت: هر گونه پیچیدگی سیاسی، اقتصادی یا امنیتی که عربستان سعودی به بحران یمن اضافه کند، در نهایت فشار مزمنی به امنیت و اقتصاد عربستان وارد می‌کند و و آن را فرسوده خواهد کرد.

وی تصریح کرد: یمن عرصه‌ای نیست که بتوان از راه دور آن را مدیریت کرد، بلکه کشوری همسایه عربستان سعودی است. جغرافیا بی‌رحم است و سرمایه‌ گذاران نقشه‌ها را می‌خوانند، نه فقط کاغذ‌ها و اوراق (تواققنامه‌ها) را. هر رویکردی که واقعیت جغرافیا و ارتباط مستقیم بین امنیت یمن و امنیت منطقه را نادیده بگیرد، منجر به ثبات نخواهد شد، بلکه پیامد‌های بحران را برای همه طرف‌های درگیر تشدید خواهد کرد.

این در حالی است که در روز‌های گذشته حملات متقابل میان عربستان سعودی و نیرو‌های مسلح یمن تشدید شده است. هم‌زمان، درگیری‌ها میان نیرو‌های مسلح یمن و نیرو‌های وابسته به عربستان در خاک یمن نیز در چند محور به‌ویژه در محور تعز ادامه دارد.