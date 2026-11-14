نخستین جشنواره نوای ماندگار با محوریت ساز لَلِه‌وا به ابتکار صداوسیمای مازندران و در قالب مسابقه تلویزیونی برگزار می‌شود.



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، صداوسیمای مازندران با هدف پاسداشت میراث موسیقایی بومی و بازشناسی ظرفیت‌های هنری منطقه، نخستین جشنواره بزرگ نوای ماندگار را با محوریت ساز اصیل و بادی لَلِه‌وا برگزار می‌کند.

این جشنواره با تمرکز بر بررسی ویژگی‌های ساختاری، تاریخی و کاربرد این ساز در موسیقی محلی، گامی است راهبردی برای احیای هویت صوتی مازندران و معرفی توانمندی‌های هنرمندان بومی به سطح ملی؛ فراخوانی برای بازشناسی صدا‌هایی که در لایه‌های فراموشی گم شده‌اند.

نوازندگان ساز لَلِه‌وا برای شرکت در مسابقه تلویزیونی نوای ماندگار یک ویدئوی کوتاه از نوازندگی خود را به شماره ۹۱۱۲۵۳۹۴۵۹ در پیام رسان‌های ایتا یا بله ارسال کنند.

جوایز ۷۰-۵۰-۳۰ میلیون تومانی همراه با تندیس پیام آور لَلِه‌وا و نشان استاد حسین طیبی به برندگان این جشنواره تعلق می‌گیرد.





