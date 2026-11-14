مدیرعامل این صندوق در سفر به شهرستان خلخال، از پوشش ۶۳ درصدی جامعه هدف در استان اردبیل خبر داد و گفت: این استان از نظر جذب بیمه‌شدگان، ۲۳ درصد بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد.

حامد قادرمرزی اظهار کرد: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر تنها صندوق فراگیر ملی مولود نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و از اوایل سال ۸۴ تا امروز به جامعه هدف خود خدمت می‌کند و در طول ۲۱ سال گذشته تا امروز سه میلیون و ۵۵۰ هزار نفر از جامعه هدف، عضو این صندوق شده‌اند و ظریب پوشش بیمه روستائیان در ایران ۴۰.۶ درصد است.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر افزود: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر با سه میلیون و ۵۵۰ هزار عضو بعد از سازمان تامین اجتماعی بزرگترین صندوق بیمه کشور است و با توجه به اینکه یارانه بیمه ۷۰ درصدی را از دولت می‌گیرد و یک صندوق بیمه دولتی و امن محسوب می‌شود و آینده روستائیان، عشایر و کشاورزان را تضمین می‌کند.

وی ادامه داد: در استان اردبیل از نظر جذب عضو نسبت به میانگین کشوری ۲۳ درصد جلوتر هستیم، یعنی در این استان ۶۳ درصد از جامعه هدف به عضویت صندوق در آمده‌اند و از تلاش‌های همکاران خوب در استان قدردانی می‌کنیم و صندوق در این استان ۹۱ هزار نفر عضو دارد.

قادرمرزی گفت: شهرستان‌های سرعین، نیر و کوثر سه شهرستان اول استان اردبیل در پوشش بیمه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر هستند و بیش از ۷۰ درصد جامعه هدف عضو صندوق شده‌اند و در کشور نیز برتر هستند و استان اردبیل نیز جزو پنج استان اول کشور در پوشش بیمه روستایی است.

او اضافه کرد: در تعریف این صندوق، دولت در جایگاه کارفرما برای روستائیان و عشایر قرار دارد و هر کسی که در این صندوق بیمه شده می‌تواند سالانه ۱۵۵ میلیون ریال یارانه بیمه به خودش اختصاص دهد و رقم خوبی است و حق بیمه ماهیانه صندوق ۶ هزار و ۳۰۰ ریال است و دولت نیز ۱۶ میلیون ریال به ازای هر شخص پرداخت می‌کند.

مدیرعامل صندوق بیمه کشاورزان، روستائیان و عشایر از همه روستائیان، عشایر و کشاورزان خواست با عضویت در این صندوق دولتی از یارانه بیمه برخوردار شوند و برای دوران پیری و ناتوانی ضمانت اقتصادی و اجتماعی برای خود و خانواده خود فراهم کنند.