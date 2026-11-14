معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش‌وپرورش با ابلاغ ضوابط اجرایی بازنشستگی کارکنان در سال ۱۴۰۵، بر تعیین تکلیف وضعیت کارکنان مشمول، صدور به‌موقع احکام بازنشستگی و تسریع در فرایند پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در راستای اجرای دقیق و یکسان ضوابط بازنشستگی کارکنان، صیانت از حقوق آنان و جلوگیری از اتخاذ تصمیمات سلیقه‌ای، ضوابط و الزامات اجرایی فرایند بازنشستگی سال ۱۴۰۵ طی ابلاغیه‌ای از سوی علی فرهادی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش‌وپرورش، به مدیران کل آموزش‌وپرورش استان‌ها ابلاغ شد.

بر اساس این ابلاغیه، ملاک عمل در ساماندهی و اجرای فرایند بازنشستگی نیرو‌های آموزشی، شیوه‌نامه ساماندهی نیروی انسانی به شماره ۱۴۰/۱۰۵ مورخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، به‌ویژه مواد ۱۱ و ۱۵ ضوابط عمومی و ماده ۸ ضوابط تأمین نیروی انسانی با موضوع بازنشستگی نیرو‌های آموزشی است.

فرایند شناسایی، بررسی و انجام مراحل اداری بازنشستگی کارکنان مشمول باید مطابق ضوابط و الزامات این شیوه‌نامه و در مواعد مقرر انجام شود. همچنین ۲۳ آبان‌ماه ۱۴۰۵ به‌عنوان موعد نهایی تعیین تکلیف وضعیت بازنشستگی کارکنان تعیین شده است.

صدور احکام قطعی بازنشستگی کارکنان واجد شرایط نیز باید با رعایت کامل ضوابط و مقررات، حداکثر تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۵ انجام شود. پس از مهلت تعیین‌شده، صدور حکم بازنشستگی مجاز نخواهد بود؛ مگر در موارد خاص ناشی از عدم نیاز قطعی به ادامه خدمت کارکنان، مشروط بر اینکه موجب ایجاد تعهد جدید بابت حق‌التدریس نشود و صدور حکم به تأیید مشترک مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری و دفتر برنامه، بودجه و مدیریت منابع برسد.

کارکنانی که مشمول بازنشستگی هستند، اما حکم بازنشستگی آنان تا تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ صادر نشده باشد، مشمول استمرار خدمت تلقی شده و بازنشستگی آنان در پایان سال تحصیلی، مطابق ضوابط و مقررات مربوط انجام خواهد شد. مهلت نهایی تکمیل فرایند بازنشستگی این کارکنان ۳۰ آبان‌ماه تعیین شده و قابل تمدید نخواهد بود.

در راستای تسریع در پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان، تکمیل به‌موقع فرایند صدور احکام بازنشستگی و دریافت شناسه دفترکل و شماره مستمری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بر این اساس، با پیگیری مستمر مراحل اداری و رفع موانع موجود، گام‌های نهایی برای پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته فراهم خواهد شد.

دریافت شناسه دفترکل و شماره مستمری به‌منظور برقراری حقوق بازنشستگی، از الزامات پرداخت پاداش پایان خدمت و مطالبات مربوط به مرخصی ذخیره کارکنان است. بر این اساس، ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها موظف‌اند با پیگیری مستمر از صندوق‌های بازنشستگی ذی‌ربط، اقدامات لازم را برای تسریع در تکمیل فرایند صدور احکام بازنشستگی و دریافت شناسه دفترکل و شماره مستمری انجام دهند.

معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش‌وپرورش با تأکید بر اجرای صحیح، دقیق و یکسان مفاد این ابلاغیه، مسئولیت حسن اجرا، نظارت مستمر بر رعایت ضوابط و پاسخ‌گویی درخصوص اقدامات و تصمیمات اتخاذشده را بر عهده مدیران کل آموزش‌وپرورش استان‌ها می‌داند.