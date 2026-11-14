تیم کشتی فرنگی استقلال قم در آغاز دور برگشت بیست‌وششمین دوره لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور، با نمایشی مقتدرانه و کسب ۹ پیروزی از ۱۰ مسابقه، میزبان خود دانشگاه آزاد اسلامی ایذه را با نتیجه ۹ بر یک شکست داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، این دیدار در چارچوب هفته نخست دور برگشت رقابت‌های گروه A برگزار شد و نماینده قم توانست در ۹ وزن حریف خود را از پیش رو بردارد.

برای استقلال قم، کیانوش شمشیری در وزن ۵۵ کیلوگرم، امیرعلی حیدری در ۶۰ کیلوگرم، سید مصطفی رضایی در ۶۳ کیلوگرم، احمدرضا محسن‌نژاد در ۷۲ کیلوگرم، امیر عبدی در ۷۷ کیلوگرم، رضا آذرشب در ۸۲ کیلوگرم، محمدحسین استادمحمد معمار در ۸۷ کیلوگرم و امیررضا مرادیان در ۹۷ کیلوگرم به پیروزی رسیدند.

همچنین ایمان طهماسبی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم با غلبه بر ابوالفضل فتحی تزنگی، نهمین پیروزی استقلال قم را به ثبت رساند.

تنها پیروزی تیم دانشگاه آزاد اسلامی ایذه در وزن ۶۷ کیلوگرم رقم خورد؛ جایی که رضا عباسی با نتیجه ۴ بر ۳ علی چوبک‌زن را شکست داد.

استقلال قم پیش از این نیز در دیدار رفت دو تیم که چهارم مهرماه به میزبانی قم برگزار شده بود، با نتیجه ۶ بر ۴ دانشگاه آزاد اسلامی ایذه را شکست داده بود تا در هر دو دیدار رفت و برگشت برابر این تیم به پیروزی برسد.